FEDA inicia les obres de captació d’aigua del riu per a fer més eficient la xarxa de fred d’Escaldes

Les obres per a incorporar l’aigua del riu com a font per a refredar l’aigua de la xarxa de fred de FEDA Ecoterm ja s’han iniciat i es preveu que s’allarguin durant uns sis mesos. Aquests treballs permetran incrementar l’eficiència de la xarxa de fred, de manera que amb el mateix consum d’electricitat es podrà incrementar l’energia distribuïda a clients.
Després d’haver finalitzat els treballs de construcció de la plataforma que permetrà ampliar la central de fred d’Escaldes-Engordany, ara s’ha començat la següent fase del projecte, que se centra en la captació d’aigua del Valira d’Orient per tal de poder incrementar l’eficiència de la maquinària gràcies a la implantació d’un sistema aigua-aigua per a refredar.
Concretament, el sistema aprofitarà la temperatura de l’aigua del Valira d’Orient per a poder refredar el sistema de generació de fred de la central escaldenca. L’aigua de la xarxa de fred i l’aigua del riu no estaran en contacte en cap moment, sinó que la temperatura es traspassarà mitjançant un bescanviador de calor. Un cop fet l’intercanvi de temperatura, l’aigua es retornarà al riu, sense que hi hagi cap pèrdua i, tot seguint la normativa, un cop retornada no pot incrementar la temperatura fluvial en més d’un grau. Amb aquest sistema (refredador aiguaaigua) l’eficiència dels equips de fred es duplicarà.
El sistema de captació d’aigua serà plenament respectuós amb el medi natural, ja que a banda de l’increment limitat de temperatura a un grau i al manteniment en tot moment del cabal ecològic, la captació d’aigua es realitzarà mitjançant unes reixes que treballaran amb l’efecte Coanda. Aquest, permet el pas de l’aigua gràcies al seu propi moviment i forma, però, en canvi, peixos o altres elements, passen per sobre o pel costat, sense patir cap afectació. És una tecnologia existent i àmpliament provada.
Pel que fa al termini d’execució dels treballs, es preveu una durada aproximada de sis mesos. Un cop finalitzada la captació d’aigua i l’ampliació de la central, la infraestructura ha de permetre créixer la distribució de fred dels 1,6 MW actuals fins als 8. L’obra es realitzarà per un import de 889.805,49 euros.
Aquesta evolució és molt rellevant tenint en compte que amb la unió de les xarxes d’Andorra la Vella i d’Eslcades-Engordany, la central escaldenca podrà subministrar fred més enllà de la parròquia, arribant a alguns punts de la capital.