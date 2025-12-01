Medina, 36a amb el dorsal 68 a la primera Copa d’Europa de gegant de la temporada, a Zinal

Zinal (Suïssa) ha acollit, aquest dilluns, la primera cursa de Copa d’Europa de la temporada en categoria femenina i en gegant, amb la presència d’Íria Medina, que ha estat 36a. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 68, ha aconseguit realitzar una primera mànega que la deixava dins de les 60 per a estar a la segona baixada. Medina marcava a la primera el 45è temps amb 1.14.87, mentre que a la segona feia el 35è temps amb 1.18.90, per a completar els definitius 2.33.77 que la situaven en la 36a posició final, a 2.14 de les 30 primeres, posició, la 30a, que tancava la nord-americana Logan Grosdidier amb 2.31.63 i que donava accés als punts EC.
La Copa d’Europa de Zinal es completarà aquest dimarts amb un nou gegant. Després, Medina viatjarà a Mayrhofen, on disputarà altres dues proves EC, en aquest cas el dissabte, dia 6, de gegant, i el diumenge, dia 7, d’eslàlom.
Ibon Mintegui, entrenador: “La primera mànega no ha esquiat gens malament, la primera part, el mur, bastant bé. Al pla li ha costat més i aquí ens ha caigut més temps, però cap de les de darrere l’ha superat, així que positiva. A la segona mànega, li ha costat una mica més a la part de dalt i després ha fet una errada gran al pla. Ja a la part final s’ha recuperat i ho ha fet bastant bé fins a meta.