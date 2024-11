FEDA cedeix a Escaldes-Engordany un conjunt d’instal·lacions del Camí Hidroelèctric

Xavier Espot i Rosa Gili segellant l’acord (FEDA)

FEDA i el Comú d’Escaldes-Engordany han signat un conveni pel qual la companyia cedirà diversos edificis situats a la zona del Camí Hidroelèctric d’Engolasters, perquè siguin aprofitats pels infants i joves en campaments d’estiu. D’aquesta manera, es donarà una segona vida i es posarà en relleu el valor històric i simbòlic de béns patrimonials de FEDA, que van formar part del desenvolupament econòmic i en l’àmbit energètic del país, però que ja no tenen una utilitat essencial per a l’organització avui en dia.

El cap de Govern i president de FEDA, Xavier Espot, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han signat el conveni aquest dilluns en la Casa de Guardes de FEDA a Engolasters, l’entorn de la qual serà embellit gràcies a l’acord. Els representants de les dues institucions han expressat la voluntat conjunta d’aprofitar aquesta oportunitat per a ampliar les activitats adreçades a infants i joves en un entorn natural i amb un contingut important per a la història del país. Espot ha insistit en el simbolisme d’aquests indrets: “van obrir les portes a la modernització i al progrés del nostre país que fins aleshores vivia pràcticament del medi rural, amb unes vies de comunicació deficients i una població que sovint buscava millors oportunitats de vida a fora”.

Gili ha explicat que les instal·lacions serviran per a “veure aparèixer un servei del qual el país ara mateix té un dèficit i que és necessari per a apropar els nostres joves a la natura i a viure noves experiències”. I ha afegit que serà en un “lloc excepcional, que es troba a prop del centre i al mig de la muntanya al mateix temps”.

Els equipaments cedits inclouen la cuina, el menjador, el magatzem (antiga ferreria) i la cort dels matxos, així com l’ús d’un terreny també propietat de FEDA ubicat a sota del dic d’Engolasters. Aquests espais van ser utilitzats pels treballadors de FHASA, l’empresa precursora de FEDA en l’àmbit energètic. Ara, el Comú embellirà i adequarà els entorns perquè puguin ser aprofitats per a posar en funcionament unes activitats d’estiu infantils. Aquestes activitats inclouran una visita guiada programada amb FEDA per a explicar la història de la zona, epicentre de les primeres operacions hidroelèctriques al país i encara avui en dia.

La cessió s’ha emmarcat en els casos previstos en l’article 82 del Codi de l’Administració, que estableix que els béns de les administracions públiques dels quals no sigui previsible la utilització o l’explotació pública, poden ser cedits temporalment i gratuïtament a altres administracions públiques o entitats del sector públic perquè els destinin a finalitats d’utilitat pública o social. Serà de caràcter temporal, per 15 anys, però es podrà prorrogar d’any en any.

El Comú treballarà perquè les noves activitats que acolliran aquestes instal·lacions puguin començar a posar-se en marxa l’estiu de 2025.