Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: Segueix obert el termini per a participar al concurs de dibuix Obra Gràfica

Cartell del 9è Concurs Obra Gràfica (FPNSM)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) tenen en marxa el concurs de dibuix Obra Gràfica, per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre. Un any més, aquesta iniciativa cultural i de sensibilització està dirigida a tota la ciutadania i totes les edats, i s’hi pot participar presentant un dibuix que representi la inclusió social de les persones amb discapacitat i del desenvolupament. En aquest sentit, totes les persones que vulguin, poden presentar les seves obres presencialment al Museu Carmen Thyssen, o bé, enviant-les digitalment a l’adreça electrònica comunciacio@fprivadameritxell.ad fins al diumenge 17 de novembre.

Entre els requisits, els participants hauran de lliurar una obra original utilitzant la plantilla del concurs i que inclogui el text “La inclusió és cosa de tothom” i “Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”. La plantilla es pot descarregar en l’apartat de notícies del web de la Fundació o es pot recollir al Museu Carmen Thyssen.

A més, el dia 16 de novembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra també oferirà un taller de dibuix obert a tothom – a les 11h30, 12h30, 15h i 16h- on es donaran eines perquè els assistents puguin elaborar la seva pròpia obra per al concurs.

Plantilla del dibuix: https://lc.cx/Z-UKJc.

Bases de participació: https://lc.cx/M-QDRM.

D’altra banda, el concurs comptarà, com cada any, amb un jurat per a seleccionar una vintena d’obres finalistes, el qual estarà format per representants de l’FPNSM; el Museu Carmen Thyssen Andorra; l’Associació d’usuaris, familiars i representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (AUFARE); i el ministeri d’Afers Socials i Funció Pública. L’obra premiada serà escollida en una última votació en la qual participaran les persones ateses de la Fundació, i serà reproduïda en una tassa commemorativa que es presentarà el dia 3 de desembre al Museu Thyssen. La tassa es posarà a la venda el mateix dia de la seva presentació i la recaptació obtinguda anirà en benefici de les persones ateses a l’FPNSM.

El concurs commemoratiu del Dia Internacional de la Discapacitat, es va iniciar l’any 2016 des del Servei Ocupacional Xeridell de l’FPNSM, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat vers els drets de les persones amb discapacitat, creant actes i sinergies on pugui participar tota la població andorrana.