El Consell General participa en la 36a Assemblea Regional Europa de l’APF

Logotip de l’Assemblea Regional Europa de l’APF (Consell General)

L’Assemblea Parlamentària de Francofonia (APF) celebrarà la 36a Assemblea Regional Europa a Pristina, capital de Kosovo, aquest dimarts 12 i dimecres 13 de novembre. La trobada comptarà amb la participació d’una delegació del Consell General formada per Marc Magallon, president, Pere Marsenyach i Núria Segués. L’assemblea té com a eix central ‘La guerra híbrida, un perill per a la seguretat i la democràcia’ analitzant des de diversos punts de vista les amenaces que suposen més enllà dels conflictes tradicionals, els ciberatacs, la manipulació de la informació o la ingerència d’altres països en els processos democràtics.

D’aquesta manera se celebraran tres debats temàtics analitzant com poden les democràcies europees defensar-se davant de la desinformació i la manipulació; quin ha estat l’impacte de la guerra iniciada per Rússia contra Ucraïna pel que fa a les polítiques de defensa i la protecció dels drets i els valors democràtics; i, finalment, quines són les perspectives d’Europa en aquest context i un cop acabi la guerra. Està previst que la delegació del Consell General participi en aquests tres debats i també en la Conferència de Presidents de Seccions de l’Assemblea Regional Europa a la qual assistirà Marc Magallon com a president de la secció Andorra.