Fast Fashion vs. Slow Fashion

La Fast Fashion o moda ràpida, consisteix en la fabricació de grans volums de peces de vestir que són tendència i que s’introdueixen en el mercat de forma accelerada i a baix cost.

Aquesta manera de consumir posa en greu perill el planeta, i és que el sector tèxtil suposa el 10% de la contaminació mundial, sent la segona indústria més contaminant. Aquesta modalitat segueix les tendències passatgeres i prioritza la rapidesa i l’actualitat, per sobre de la qualitat del producte en qüestió. Com a gran avantatge, permet adquirir fàcilment peces noves i anar sempre a l'”última” a un preu molt assequible.

Entre les botigues que realitzen aquest tipus de pràctica, trobem marques molt conegudes com a Zara, Bershka, Victoria’s Secret, GAP, Uniqlo o C&A, entre moltes altres.

En contraposició a aquesta mena de producció, es troba la Slow Fashion, amb peces molt més atemporals i on es ressalta la qualitat i una selecció molt cuidada dels detalls. No segueixen les regles de la tendència i la seva producció no és massiva. Amb aquestes peces, es persegueix una major durabilitat i conseqüentment, una reducció del consum i un menor impacte sobre el medi ambient. El desavantatge és sens dubte el preu i a vegades, l’escassetat de producte, ja que solen existir poques unitats de cada talla, aconseguint així una major exclusivitat i distinció.

Per a poder identificar les botigues que es decanten per la Slow Fashion, cal tenir en compte que:

– En la seva majoria són botigues locals.

– Es venen peces amb teixits més orgànics i en molts casos lliures de tints i contaminants.

– Existeixen poques peces de cada model.

Són molts els aspectes que hem de tenir en compte abans de decantar-nos per la compra d’un producte o un altre, i cal valorar si preferim gastar pocs diners i poder canviar més sovint l’armari o bé, pagar una mica més però adquirir peces de major qualitat i amb les quals ajudem a preservar el futur del planeta.