Declaren sinistre total una gran part del tabac de Canillo

Les darreres tempestes acompanyades de calamarsa al Principat van fer molt mal a les plantes de tabac, en especial a parròquies altes. Així, segons publica l’Altaveu, “més de la meitat de les explotacions tabaqueres de Canillo seran declarades sinistre total o, el que és el mateix, s’atorgarà el dret de fresa als colliters, que seran els últims en decidir si o arrasen tot o miren d’aprofitar el que puguin de les fulles”.

El mateix mitjà digital afegeix que, les dades encara no estan tancades i, per tant, no són definitives. L’APRA, l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra hauria rebut, de moment, 111 declaracions de sinistre. De les inclemències meteorològiques i de l’afectació per les pedregades sembla que seria Andorra la Vella l’única parròquia que en va sortir estàlvia. Ordino també en va resultar força afectada i la resta de parròquies ho van patir en casos puntuals.