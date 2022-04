Falsos mites sobre l’estalvi de combustible

Amb les pujades del preu del combustible és possible reduir el consum adoptant algunes mesures en conduir. Però circulen mites i mitges veritats sobre com fer-ho. Desmuntem aquí les més habituals.

Anar sempre amb la marxa més llarga. És una simplificació extrema. Portar el motor baix de revolucions i haver de trepitjar l’accelerador més del normal farà que gastem més gasolina. En realitat del que es tracta és d’utilitzar una marxa més llarga quan sigui possible. Per exemple, no fa falta esperar a 3.500 rpm per a canviar de marxa en un gasolina, o més de 2.000 rpm en un dièsel. Es pot canviar de marxa des de 2.500 rpm (en un gasolina).

Posar punt mort en les baixades. És un fals mite, i, a més, és molt perillós. En termes d’estalvi de combustible, el motor estarà en ralentí, per la qual cosa continuarà consumint.

No usar l’aire condicionat i obrir les finestretes. És veritat que l’aire condicionat és un dels sistemes auxiliars que més energia gasta. Però no fa falta apagar-lo i obrir les finestretes. En carretera, amb les finestretes obertes, l’aire es fica en el cotxe, per la qual cosa necessita més esforç per a avançar i, per tant, més combustible per a trencar la resistència a l’aire i aconseguir la velocitat que volem. Estalviarem, d’una banda, per a gastar per una altra. En realitat, més que apagar l’aire condicionat, es tracta d’utilitzar-lo de manera adequada.

Per Motorpasion.com / Tot Sant Cugat