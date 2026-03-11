Fa 48 anys moria Claude François, electrocutat

Un 11 de març de 1978, ara es compleixen els 48 anys, perdia la vida el cantant, Claude François, a París (França), als 39 anys. La mort li va sobrevenir per electrocució: estava a la banyera de casa seva, mullat, quan va voler treure una bombeta que fallava (quina mala idea). Encara que era un gran aficionat al jazz, en realitat, tota la seva reeixida carrera musical la va desenvolupar com a intèrpret i compositor de cançó melòdica amb picades d’ullet al pop.
La seva cançó més coneguda és ‘Comme d’habitude’, escrita juntament amb Jacques Revaux i Gilles Thibaut. En anglès es va anomenar ‘My way’: adaptada per Paul Anka, Frank Sinatra la va gravar, va fer la volta al món, es va convertir en un clàssic, i la resta és història.
Font: EfeEme.com