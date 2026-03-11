Consells abans de regalar un animal

Regalar un animal no és una decisió menor ni impulsiva. Abans de fer aquest pas, convé aturar-se i reflexionar amb calma per a garantir el benestar de l’animal i l’harmonia de la llar que l’haurà d’acollir.
Un compromís a llarg termini
Un gos, un gat o qualsevol altre animal no és un objecte que es pugui guardar quan passa la novetat. Es tracta d’un compromís que pot durar molts anys i que implica constància, dedicació i responsabilitat. Abans de regalar un animal, cal valorar si la persona que el rebrà està disposada a assumir-ne la cura diària, les despeses i els canvis d’hàbits que comporta.
La decisió ha de ser compartida
Un dels errors més habituals és decidir per una altra persona. Horaris laborals llargs, viatges freqüents, al·lèrgies o manca d’espai poden fer inviable la convivència amb un animal. Per això, és essencial que la decisió neixi de qui n’assumirà la responsabilitat directa i que tota la família hi estigui d’acord. Quan això no passa, el risc de frustració i d’abandonament augmenta.
Temps i recursos: una realitat inevitable
La imatge idíl·lica d’un cadell jugant amaga una realitat exigent. Alimentació de qualitat, visites veterinàries, vacunes, esterilització, identificació amb microxip i possibles imprevistos mèdics formen part del dia a dia. A tot això s’hi suma el temps necessari per als passejos, el joc, l’educació i l’atenció emocional. Cal ser honestos amb el propi ritme de vida i preguntar-se si realment es disposa d’aquests recursos.
Evitar la compra impulsiva
En determinades dates (Nadal, aniversaris, celebracions, un premi…), augmenta la demanda d’animals i, amb ella, les pràctiques poc ètiques d’alguns criadors. Comprar per impuls pot significar donar suport a circuits on el benestar animal no és prioritari.
Tant si es pensa a comprar com en adoptar, és fonamental informar-se bé, conèixer l’origen de l’animal i assegurar-se que s’ha criat o cuidat en condicions adequades.
Per Tot Sant Cugat