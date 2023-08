Experts en ensenyament del gal·lès aprenen bones pràctiques del Voluntariat per la llengua

El grup de persones del National Center for Learning Welsh que va ser a Catalunya (CPNL)

Un grup de 10 persones del National Center for Learning Welsh es va desplaçar a Catalunya per a conèixer de primera mà com treballa el Voluntariat per la llengua (VxL). La delegació d’experts en l’ensenyament de la llengua gal·lesa va ser a terres catalanes per a aprendre del pla de suport als aprenents adults de català que té el programa. Ho va fer de manera vivencial i coneixent participants i col·laboradors del programa: aprenents, voluntaris, entitats i establiments.

Aquesta institució pública gal·lesa, que ja ofereix el programa Siarad, inspirat en el Voluntariat per la llengua, vol aprofundir en com s’organitza i es desenvolupa aquest programa que impulsa la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat i gestiona territorialment el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). L’objectiu és conèixer les bones pràctiques del VxL que, amb 20 anys d’existència, és un referent en la pràctica del català a través de la conversa.

Els visitants són les directores del National Center for Learning Welsh, tutores, i diversos representants dels centres lingüístics, que van tenir l’ocasió d’interactuar amb personal del CPNL implicat en la gestió del programa, participants i col·laboradors del VxL i d’assistir a alguna de les seves activitats. La delegació va visitar el Centre de Normalització Lingüística (CNL) L’Heura, un exemple de gestió del programa adaptat a la situació sociolingüística de Santa Coloma de Gramenet.

La delegació gal·lesa va rebre informació sobre què és el CPNL i com fomenta l’aprenentatge i l’ús del català. En concret, a Santa Coloma de Gramenet també es van exposar les pràctiques lingüístiques que l’alumnat du a terme a establiments col·laboradors del VxL, diversos aspectes de dinamització del programa i altres actuacions del CPNL. Durant l’estada, també van visitar entitats i establiments col·laboradors del VxL, van assistir a una classe presencial de català i van trobar-se amb altres entitats culturals i educatives de Santa Coloma i de Catalunya.





El VxL, un cas d’èxit exportat a Europa

El VxL, que aquest any fa 20 anys, és un programa per a practicar català tot conversant. Es creen parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària que parla català habitualment i un aprenent o aprenenta que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Està reconegut per la Unió Europea i ha estat exportat a l‘Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia) i a Flandes (Bèlgica).





Gal·les, compromesa amb l’ensenyament de la llengua pròpia

El National Centre for Learning Welsh es va establir el 2016 i és responsable de tots els aspectes relacionats amb l’ensenyament del gal·lès, des del currículum i el desenvolupament dels cursos fins a l’elaboració de recursos per al professorat, el màrqueting o l’ensenyament en línia. L’objectiu del centre és formar parlants de gal·lès que utilitzin la llengua amb confiança i en tots els àmbits.