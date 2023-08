Té prohibit sortir del domicili i l’enxampen fent “turisme”

Un home sent emmanillat (Pexel)

Existeixen diferents formes de pagar les malifetes segons les penes imposades per la justícia depenent del delicte que s’hagi comès. El ventall és infinit: Retirades del permís de conduir, tasques a favor de la comunitat, restricció de la llibertat durant la jornada, etc. Tot dependrà del que s’hagi de complir. El fotut és quan hi ha un càstig i l’individu és enxampat “fent campana” de l’arrest domiciliari.

Sense anar més lluny, aquest passat divendres, dia 18 d’agost, el Cos de Policia va arrestar a Encamp un home, de 42 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir la prohibició de sortir del seu domicili. Claustrofòbia a la casa? D’excursió il·legal? Fent turisme? Li ha plogut sobre mullat.