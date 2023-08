Visitem Anvers, bressol del pintor Rubens

Bellesa arquitectònica a Anvers amb una estàtua de Rubens (Getty images)

Anvers, també coneguda com a Antwerp en anglès i Amberes en espanyol, és la ciutat més gran de la regió de Flandes i un dels centres culturals i comercials més importants d’Europa. Anvers és coneguda per la seva rica història, la seva arquitectura impressionant, la seva animada escena artística i el seu paper destacat en la indústria de la moda i el disseny.

La ciutat d’Anvers té una mescla única d’estils arquitectònics que reflecteixen el seu passat històric. Pots trobar edificis gòtics, renaixentistes i barrocs, així com construccions modernes. Un dels llocs més emblemàtics és la Catedral de La nostra Senyora, una magnífica església gòtica que alberga pintures mestres d’artistes com Rubens. L’Ajuntament d’Anvers, un impressionant edifici renaixentista, també és digne de visitar.

Anvers és famosa artísticament per ser bressol de molts artistes i en particular per la influència del pintor flamenc del segle XVII, Pedro Pablo Rubens. Pots visitar la Casa de Rubens, que va ser la seva residència i estudi, i ara és un museu dedicat a la seva vida i obra. A més, la ciutat compta amb diversos museus interessants, com el Museu Real de Belles arts, que alberga una impressionant col·lecció d’art flamenc i europeu.

La moda i el disseny també són part integral de la identitat d’Anvers. L’Acadèmia d’Anvers és una institució de renom internacional que ha produït talentosos dissenyadors de moda, com els “Sis d’Anvers” (Antwerp Six). Pots explorar les botigues de dissenyadors de moda i boutiques de moda a la ciutat, especialment en l’àrea de la moda coneguda com “La Zona de la Moda” (Het Zuid).

Quant als costums, els habitants d’Anvers són coneguts per ser amigables i acollidors. La ciutat té una vibrant vida nocturna, amb una àmplia selecció de bars, cafeteries i restaurants on pots gaudir de la deliciosa cuina belga, com els musclos, les patates fregides i les xocolates.

Si visites Anvers, tampoc pots deixar de fer una passejada pel riu Escalda, visitar el Zoo d’Anvers o explorar el Barri Diamant (on es comercialitzen els famosos diamants d’Anvers) o simplement perdre’t pels encantadors carrers de la ciutat i gaudir del seu ambient animat.