Èxit del primer Jobdating de l’Alt Urgell

Imatge del primer Jobdating de l’Alt Urgell (CCAU)

Aquest dimarts, s’ha celebrat amb gran èxit el primer Jobdating al Centre Empresarial de l’Alt Urgell. Aquest esdeveniment ha sorgit com a resposta a la necessitat plantejada l’any passat a la Taula d’Agents Laborals de fomentar l’ocupació entre els joves que han estudiat cicles formatius específics, com ara mecànica o agricultura, entre d’altres. L’equip de promoció econòmica del Consell Comarcal ha pres la iniciativa i ha creat aquesta primera edició del Jobdating d’Ocupació de l’Alt Urgell.

L’objectiu principal d’aquesta jornada era oferir a les empreses de l’Alt Urgell que tenen vacants per a perfils tècnics l’oportunitat de conèixer i entrevistar diversos candidats formats als instituts i a altres llocs de la comarca. En aquest sentit, s’ha aconseguit una gran resposta de la comunitat empresarial de l’Alt Urgell, amb un total de 16 empreses inscrites i 40 llocs de treball disponibles. Això ha proporcionat als candidats una àmplia gamma d’oportunitats professionals per explorar.

Pel que fa als candidats, s’han rebut 60 sol·licituds de persones en cerca d’ocupació, demostrant l’interès i la demanda per part del talent local en els sectors tècnics. Durant el Jobdating, s’han realitzat un total de 71 entrevistes entre empreses i candidats, creant un espai de trobada i intercanvi de coneixements. Aquesta interacció directa ha estat fonamental per a facilitar possibles contractacions i establir vincles entre les parts interessades. A més, 11 participants han aportat el seu currículum vitae de forma esporàdica, i s’han recollit 9 currículums per a les empreses que no han pogut assistir presencialment a la jornada.

La jornada ocupacional ha estat inaugurada pel president del Consell Comarcal en funcions, Martí Riera Rovira, qui en el seu discurs ha destacat la bona acollida, tant per part de les empreses com dels candidats, pel que fa a la seva participació en aquesta jornada, “ja que això contribueix a fomentar l’arrelament a la comarca de l’Alt Urgell”.

Abans de la jornada en sí, s’han realitzat dues formacions preparatòries. Una d’elles ha estat dirigida a persones en situació de recerca de feina, on han pogut desenvolupar habilitats per a presentar amb èxit les seves candidatures. A aquesta formació hi han assistit un total de 22 persones. L’altra formació ha estat dirigida a empreses, amb l’objectiu de proporcionar-los estratègies i recursos per a la selecció de personal, i ha comptat amb la participació de 9 empreses.