Demòcrates renovarà els càrrecs de l’executiva a la tardor

Reunió de l’executiva de Demòcrates (Demòcrates)

L’Executiva de Demòcrates celebrada aquest dimarts al vespre ha servit per a fer pública la convocatòria del proper Congrés Ordinari del partit, el qual tindrà lloc a tocar de la tardor. La data proposada és el dimecres 13 de setembre, i el punt principal de l’ordre del dia serà la renovació dels càrrecs actuals. Concretament, la presidència, les dues vicepresidències, la secretaria general, la secretaria d’organització, la secretaria de relacions internacionals, la secretaria de comunicació i la tresoreria del partit.

Tal com ha recordat el Secretari General de Demòcrates, Jaume Serra, en declaracions als mitjans, la voluntat és que “canviïn totes les cares” dels actuals càrrecs, com s’ha fet de manera habitual al partit després de complir dos cicles de dos anys. Els estatuts del partit marquen que el mandat de tots els membres de l’Executiva té una durada de dos anys, amb possibilitat de ser reelegits per a altres mandats.

Altres punts tractats a l’Executiva han estat la valoració de la sessió monogràfica sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, celebrada el passat 23 de maig. Se n’ha fet una valoració molt positiva i s’ha acordat fer, a partir del setembre, sessions de format similar per a altres temes cabdals de país, com la CASS o la salut pública.

També s’ha informat sobre la renovació de la pàgina web www.democrates.ad, que es presentarà coincidint amb el Congrés, i temes d’actualitat política, tant del Govern com del Consell General.