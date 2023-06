El Bici Lab Andorra dedicarà una exposició a ‘La Vuelta’

El cònsol menor, Miquel Canturri -a l’esquerra- ha anunciat la mostra sobre La Vuelta (Comú d’Andorra la Vella)

El Bici Lab Andorra dedicarà una àmplia exposició a La Vuelta a España, coincidint amb l’arribada d’aquest gran esdeveniment al país aquest estiu. La mostra, que tindrà lloc entre l’1 d’agost i el 6 de gener, explicarà de manera detallada i didàctica com s’estructura aquesta cita esportiva, una de les tres més rellevants del món, i mostrarà també material de professionals, com bicicletes utilitzades per Jean Paul Van Poppel, Joaquim Purito Rodríguez o Iván García Cortina, mallots de corredors com Remco Evenepoel i imatges històriques d’entre els anys 30 i 80.

L’objectiu, doncs, és que els visitants puguin viure -al llarg dels 200 metres quadrats de la mostra- com és per dins la prova, a més de tenir l’oportunitat de veure de prop peces excepcionals que són molt apreciades entre els seguidors.

El projecte, que s’ha presentat avui dimarts, servirà per a posar en comú aquest gran esdeveniment i el Bici Lab Andorra, el museu dedicat a la bicicleta que va posar en marxa el Comú a l’octubre i que alberga una de les col·leccions de bicicletes clàssiques més importants del món, cedida per la família Riberaygua.

El cònsol menor i responsable de les conselleries de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha destacat que l’arribada de La Vuelta al Principat els dies 28 i 29 d’agost serà tot un esdeveniment, especialment per a Andorra la Vella, que serà sortida d’etapa el dia 29. Aquesta, de fet, serà la 23a vegada que la ronda espanyola passa per sòl andorrà, el que suposarà una gran oportunitat per a viure de primera mà un esport tan vibrant com el ciclisme.

Aquesta nova exposició, hi ha afegit el cap d’àrea de l’equipament, Eduard Tarrés, s’inscriu amb la voluntat d’obrir el Bici Lab a tota mena de públic, no únicament als amants de la bicicleta, i esdevenir un espai viu i dinàmic.

Per a dur a terme el projecte s’ha comptat tant amb la col·laboració d’Unipublic, l’empresa que organitza La Vuelta, com amb professionals del ciclisme.

L’exposició La Vuelta a España agafarà el testimoni de la mostra temporal La dona i la bicicleta, que encara el darrer mes d’exhibició al Bici Lab.

Des que el Bici Lab va obrir portes l’octubre passat ha rebut prop de 7.000 visitants, 4.000 dels quals des de gener fins avui.





Col·laboració amb una mostra sobre el ciclisme a l’Alt Urgell

D’altra banda, des del Bici Lab també han anunciat la col·laboració en un projecte que impulsa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al voltant de la història del ciclisme a l’Alt Urgell i que veurà la llum aquest estiu: el Bici Lab hi cedirà 7 peces clàssiques de la col·lecció Riberaygua .