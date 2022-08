Exhibició de Kilian Jornet al Mont Blanc

Exhibició de Kilian Jornet a l’Ultra Trial del Mont Blanc. El ceretà ha tornat per la porta gran a la cursa que l’ha enlairat com el millor corredor de muntanya de la història. Aquest dissabte ha guanyat per quarta vegada i, a més, ho fet amb rècord de la prova. Ha aconseguit trencar la barrera de les 20 hores amb un temps de 19 hores i 49 minuts. L’anterior rècord el tenia el resident Pau Capell que ha abandonat.