Arrenca a Escaldes-Engordany Sabors d’estiu amb bona acceptació entre el públic

La tercera edició de Sabors d’estiu, l’espai de gastronomia i música a la part alta d’Escaldes- Engordany, ha arrencat amb una bona acceptació entre el públic. Malgrat que la pluja ha fet endarrerir l’inici dels concerts, l’aparcament de l’Església ha estat de nou un excel·lent escenari on compartir un bon moment. Divendres, l’esdeveniment va reunir fins a 400 persones tot i la meteorologia.

Amb motiu de l’inici de l’esdeveniment, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat la importància de l’indret en què aquest té lloc. En aquest sentit ha remarcat que la part alta de la parròquia és “un lloc d’aigua termal i patrimoni” i el punt on “el Madriu es fon amb el Valira, dos rius travessats per vells ponts que uneixen”. Rosa Gili ha afegit que “aquesta és l’essència d’Escaldes-Engordany: cohesió, patrimoni i benestar” i que Sabors d’estiu és un reflex de tot això. “És un espai per compartir al nucli històric, al territori Caldes, moments de convivialitat per a tancar l’estiu”.

Sabors d’estiu s’allargarà fins al 4 de setembre. A l’aparcament de l’Església s’hi pot trobar un espai gastronòmic amb sis restauradors des de les 18 hores fins a les 23 hores i concerts diaris a les 19 hores. Els dissabtes hi ha una segona actuació a les 21.30 hores. Les formacions que hi actuaran són pràcticament cent per cent andorranes. Avui ha estat el torn de La corda fluixa i demà diumenge actuarà Jaqui Lin.