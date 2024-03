Exempció de l’obligació de visats a l’Índia per a titulars de passaports diplomàtics i oficials

Imma Tor i Dinesh K. Patnaik signant l’acord (SFG)

Aquest divendres a la tarda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor també, ha signat un acord amb la República de l’Índia per a l’exempció de l’obligació de visats per a titulars de passaports diplomàtics i oficials. La firma s’ha fet amb l’ambaixador de la República de l’Índia, Dinesh K. Patnaik.

L’Acord suposa, un cop entri en vigor, un avantatge per als posseïdors d’un passaport diplomàtic d’Andorra que viatgin a l’Índia, que estaran exempts de sol·licitar el visat i de pagar-ne les taxes corresponents. Per part d’Andorra no comporta cap canvi, ja que Andorra no exigeix ni expedeix visats.