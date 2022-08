Excursió per a conèixer la història de les primeres infraestructures energètiques a la Vall del Madriu

La Vall del Madriu-Perafita-Claror i FEDA Cultura organitzen el pròxim dissabte, 27 d’agost, una sortida per a conèixer l’impacte de les obres de FHASA en el paisatge cultural de la vall. L’excursió forma part del cicle “Vall del Madriu-Perafita-Claror, Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni de Tots” que van inaugurar al març la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Katia Vilana, i la directora de Transport de FEDA, Laura Bonet.

El patrimoni cultural, social i energètic que representen les infraestructures energètiques construïdes durant la primera meitat del segle XX a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i gestionades avui en dia per FEDA és molt valuós. Les obres es van iniciar el 1929 i han deixat un llegat d’aprofitament de l’aigua per a la producció d’energia. De fet, la conca del Madriu, on hi ha molta fosa de neu, aporta fins al 20% de l’aigua del llac d’Engolasters, del qual surt el salt d’aigua cap a la Central hidroelèctrica de FEDA.

La vall del Madriu-Perafita-Claror va ser declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2004. A banda del valor paisatgístic, hi destaca la preservació de la qual gaudeix una vall major com aquesta, un fet singular als Pirineus. La presa de l’Illa o de Ràmio, així com el canal hidràulic, són alguns dels elements històrics d’aquesta vall construïts per FHASA. Aquestes infraestructures esdevenen encara més rellevants en un context com l’actual, d’escassetat energètica i de necessitat d’estalvi d’electricitat i producció amb fonts renovables.

Aquest patrimoni es podrà contemplar amb tots els detalls en la visita guiada gratuïta del 27 d’agost, que surt a les 9.30 h del Circuit de les Fonts i recorrerà el camí dels Matxos i coll Jovell per a arribar a la presa de Ràmio, ja a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Les places són limitades i és necessària inscripció prèvia al Portal de la Vall (a l’adreça portal@madriu-perafita-claror.ad o als telèfons: 823 000 / WhatsApp 344 311). La sortida és per a tots els públics però no és aconsellada per a infants menors de 8 anys o persones amb mobilitat reduïda.