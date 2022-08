Surt a concurs públic l’explotació de l’estació d’esquí d’Aransa

L’explotació de l’estació d’esquí nòrdic i de les activitats d’estiu i de muntanya d’Aransa, a Arànser (Lles de Cerdanya), ha sortit a concurs públic. La gestió inclou els serveis de la zona del Fornell, amb cafeteria i restaurant, i el recinte forestal que comprèn les pistes d’esquí, així com el refugi de Prat Miró. El pressupost de licitació és de 108.900 euros i el contracte s’estipula que tindrà una durada de cinc anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues de cinc anys més cadascuna.

Els veïns d’Arànser han estat els darrers set anys els que s’han encarregat del funcionament de les instal·lacions, a través de la societat Aransa Esquí i Muntanya SL, després que l’any 2015 van quedar deserts dos concursos públics per a gestionar l’equipament. La presidenta de l’EMD, Montse Gasch, espera que en aquesta ocasió sí que hi hagi gestors interessats. “Han estat anys de molta feina i ara optem de nou per externalitzar el servei”, ha dit.

Des de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Arànser se subratlla la importància de l’estació d’esquí per ajudar a aturar el despoblament rural de muntanya, amb la creació de llocs de treball i generant un manteniment i, si és possible, un augment de l’economia dels veïns de la zona i d’altres poblacions properes.

El termini per a presentar les ofertes finalitzarà el 12 de setembre vinent. L’obertura de pliques es durà a terme el 23 de setembre.