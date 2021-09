Europa avança cap a una identitat digital comuna

La Comissió Europea ha proposat una nova iniciativa, la qual consisteix en la creació d’una identitat digital disponible per a tots els ciutadans dels estats membre, residents, i empreses.

Aquesta identitat, que es materialitzarà en forma d’una ‘cartera’ (en anglès, wallet) per al telèfon mòbil, serà expedida per les respectives autoritats nacionals i reconeguda en qualsevol dels estats membre de la Unió Europea.

El seu ús serà opcional per als ciutadans que, gràcies a aquesta identitat, podran utilitzar serveis en línia sense haver de recórrer a identificacions desenvolupades exclusivament per empreses privades, i controlant en tot moment quines dades comparteixen i amb qui.

Segons la Comissió Europea, les plataformes en línia de grans dimensions estaran obligades a acceptar la nova identitat europea i la cartera que l’acompanyarà per a realitzar identificacions i pagaments, encara que no ha anat més enllà per a especificar fins a quin punt considera una plataforma com a ‘gran’.

La identificació digital quedarà vinculada a la identificació nacional del posseïdor i a altres documents, com el permís de conduir.

Entre els tràmits que hauria de permetre dur a terme de manera còmoda des del nostre dispositiu mòbil es troben coses com obrir un compte bancari en qualsevol país d’Europa, llogar un pis, o compartir documentació electrònica. També per a la realització de tràmits oficials amb l’administració de qualsevol país i provar la identitat personal en circumstàncies que així sigui requerit davant les autoritats pertinents.

També les empreses, com a entitats jurídiques, podran disposar d’identitat digital per a la realització de tràmits davant les autoritats pertinents.

Encara no podem gaudir d’aquesta identitat digital; a partir d’ara, la Comissió Europea començarà a treballar amb els diferents estats membre per acordar, com a màxim el setembre de 2022, una caixa d’eines (toolbox) comuna que inclogui la definició tècnica de l’arquitectura d’aquesta identitat digital, els estàndards que ha de complir, les guies d’ús, i consells sobre les millors pràctiques.

En paral·lel a aquest treball tècnic, també es desenvoluparà la legislació que ha d’acompanyar a la introducció de la identitat digital.

Per tant, en algun moment a partir de setembre de 2022, tindrem una identitat digital lligada a la nacional de cada estat, però vàlida per a la realització de tràmits a tota l’Europa, com un pas més en la consolidació d’aquesta Unió. El que queda a l’aire és com es materialitzarà exactament tècnicament aquesta identitat, i si podrà permetre fer alguna cosa més, o farà una mica menys del promès. Això ja depèn més de la política que de la tecnologia.

Per Tecnonews