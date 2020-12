Esteve torna a pujar al podi de la Copa d’Europa de Formazza

L’estació italiana de Formazza ha celebrat aquest diumenge l’última prova del cap de setmana de Copa d’Europa d’esquí de fons. En una jornada de curses en mass start, Irineu Esteve ha tornat a pujar al podi, avui a la tercera posició, mentre que Carola Vila ha estat 13a i Quim Grioche 35è.

Irineu Esteve ha competit en els 20km mass start on ha finalitzat tercer, amb 48.20,30, a 4,80 segons del guanyador, el francès Adrien Backscheider (48.15,90), gairebé dintre del mateix segon que el segon classificat, Mirco Bertolina (+4.40), i en un grup on fins a altres cinc corredors s’han situat en els següents quatre segons de temps.

Així està la classificació general de la Copa d’Europa (Alpen Cup) després de tres curses disputades està encapçalada per Esteve, amb 220 punts, seguit del francès Adrien Backscheider amb 150 punts i l’espanyol Imanol Rojo amb 136 punts.

Joan Erola, entrenador, ha afirmat d’Esteve que “ha fet una carrera molt bona anant al grup de davant fins el final. Han tirat fort a l’últim moment i ell ha estat ben posicionat i finalment ha acabat tercer arribant a l’sprint amb el Bertolina. Quasi el guanya però ha acabat tercer. Contents perquè sortim líders de la Copa d’Europa havent disputat tres curses. Ha sigut el més regular fins ara. Crec que hem fet un cap de setmana molt bo, és un nivell altíssim i ara tornar cap a casa, recuperar-nos d’aquestes carreres i del mes que estem fora, i a preparar el Tour d’Ski”.

En la cursa femenina, de 15km, Carola Vila ha tornat a estar entre les millors en finalitzar en la 13a posició. El seu crono ha estat de 43.10,9, a 1.07,5 de la guanyadora, la italiana Ilaria Debertolis, que s’ha imposat amb 42.03,4. Vila és 15a en la general de la Copa d’Europa.

“Una cursa bastant correcta. Ahir es va trobar un pelet millor, però sempre és un top15 a la Copa d’Europa, el que és mantenir una regularitat molt bona, amb un top10 ahir i 13a avui. Contents, tot i que ahir la cursa va ser una llàstima per la caiguda”, ha valorat l’entrenador.

En la prova júnior masculina, el jove Quim Grioche ha estat 35è amb 40.17,1, a 2.53,2 del vencedor, el francès Gaspard Rousset, que ha guanyat amb 37.23,9.

Joan Erola ha manifestat que ha estat una “molt bona carrera. A la sortida, que era sortida en massa, s’ha caigut, ha quedat l’últim del grup i ha fet una remuntada espectacular. Ha acabat el 35 de 61 corredors. Molt contents amb ell, perquè és el petit de la categoria. Va molt bé de cara al futur i aquestes curses li van molt bé per agafar experiència, com per exemple pel que li ha passat avui”.