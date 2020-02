Irineu Esteve ha tancat el Tour d’Ski a Trondheim (Noruega) en la 25a posició després de ser avui 32è en la cursa de 30km clàssics en persecució.

Amb un crono de 1h26.11,4, Esteve ha acabat la cursa dels 30km 25è, mentre que en la general ha sumat un temps total de 4h02.15,4, que l’han situat dins del top30, en la 25a plaça del Tour de Ski disputat durant tota aquesta setmana a Noruega. El seu temps total ha estat a 9.33,8 del guanyador absolut, que ha estat el noruec Paal Golberg, amb 3h52.41,6

Joan Erola, entrenador: “Veient com ha anat el Tour, podem estar més que contents del rendiment de l’Irineu. Aquest era el seu primer Tour a Escandinàvia. Si tot hagués anat més rodat, podríem haver-ho fet millor, però penso que podem estar contents d’aquest 25è lloc, perquè fer un top30 sempre és molt important”.

Eslàlom d’aprenentatge després de dues profitoses jornades a La Molina

Avui s’ha celebrat a La Molina l’eslàlom CIT de l’Arnold Lunn World Cup, amb els joves de primer any de la FAE. Una jornada amb condicions molt exigents que ha servit per l’aprenentatge en condicions d’alt nivell per als més joves de l’equip.

La cursa l’ha guanyada l’espanyol Ricard Ortega amb 1.44.83. De l’equip de joves andorrans, només competien avui els de primer any. Joel Fonseca és qui més lluny ha arribat tot i que no ha pogut completar la segona mànega. En la primera, han quedat fora Aritz Alvarez i Lluís Torres.

En la cursa femenina, l’eslàlom ha estat per a l’espanyol Arrieta Rodríguez, amb 1.48.56, mentre que Clàudia Mijares no ha completat la cursa en la primera mànega.

Max Tissot, director d’alpí: “Avui la pista era molt, molt exigent. Molt pocs han arribat en general. En aquesta carrera només anaven els de primer any dels nostres, i ha estat molt dur per a ells. Manca un poc pujar el nivell per a aquest tipus de pista”.