La Copa del Món d’esquí de fons tornava aquest dissabte i ho ha fet amb Irineu Esteve en la línia de sortida dels 15km patinadors d’Östersund, a Suècia. L’andorrà ha estat 28è.

Esteve ha marcat un temps de 31.49,9, a 1.08,4 del guanyador, que ha estat el noruec Sjur Roethe, amb 30.41,5. Demà es disputa una altra cursa WC, en aquest cas els 15km clàssics persecució. La cursa serà a les 14.00 h.

Joan Erola, entrenador: “Ha fet una molt bona cursa. En la primera volta ha sortit lent, no s’ha trobat en el ritme bo de carrera, però en canvi la segona i la tercera volta ha rodat molt, molt bé. Crec que està bé de cara a les altres etapes del Tour. Per a demà està tot molt en un mocador perquè ell ha arribat el 28è però a poc més d’un minut. Està tot molt ajustat. Estar quinze segons més avall ens hagués fet estar vora el 20, però crec que ha fet una bona cursa. Estar dins dels punts és molt important, i avui hi hem estat”.

Carola Vila s’estrena a la Copa del Món d’Östersund

Aquest dissabte ha estat el torn de Carola Vila per debutar en la màxima competició internacional de l’esquí de fons. La fondista andorrana ha finalitzat 64ª en una competició disputada a Östersund (Suècia), on l’objectiu era trobar-se entre les millors i tastar el màxim nivell.

Vila ha disputat la prova de 10km patinadors, on ha marcat un temps de 24.57,1. El seu crono ha estat a 3.07,4 de la guanyadora, la noruega Therese Johaug, que s’ha imposat amb 21.49,7.

Diumenge Vila tornarà a competir a aquesta Copa del Món, en aquesta ocasió en la prova dels 10km clàssics persecució. La prova es disputarà a les 16.00 h de la tarda.

Joan Erola, entrenador: “Penso que la Carola ha fet una carrera molt al nivell de les que ha estat fent a Copa d’Europa, més que res comparant-ho amb les corredores que hi ha aquí i que també coincideixen amb ella a la Copa d’Europa. Estem al temps que estem, i és una referència per saber com estem amb la Carola. Està clar que no estem per fer el circuit de la Copa del Món, però sí a quin nivell estem. Crec que l’objectiu era que estigués aquí, que es motivés i per saber el treball que s’ha de fer per arribar a aquest nivell. En aquest sentit, ha anat bé”.