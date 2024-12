Estada de nedadors olímpics provinents de l’Institut d’Esports de Hong Kong al Pas

El tècnic i nedadors del Hong Kong Sport Institute amb Nino Marot al centre de la imatge (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa es troba acollint aquests dies una estada del grup de nedadors d’elit encapçalats pel reconegut entrenador internacional, Tom Rushton. El preparador, el qual ha dirigit atletes i equips del més alt nivell de la natació mundial, ha escollit la vila encampadana, concretament les instal·lacions del Centre Esportiu del Pas, per a dur a terme una sèrie de sessions preparatòries de cara a les pròximes competicions.

Rushton ha aterrat al Pas de la Casa juntament amb el seu staff tècnic, format per Xiao Qiu, i amb un grup de cinc nedadors i nedadores de diferents països, pertanyents al Hong Kong Sport Institute, entre els quals es troba Siobhán Haughey. Haughey es va convertir en la primera nedadora d’Hong Kong a guanyar una medalla olímpica i la primera atleta d’Hong Kong a guanyar dues medalles olímpiques en qualsevol esport, després de guanyar la plata en els 200 metres lliures femenins i els 100 metres lliures femenins durant els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Tanmateix, quatre anys després, va sumar dues medalles olímpiques més al seu palmarès, aconseguint la medalla de plata en els 200 metres lliures femenins i en els 100 metres lliures femenins en els Jocs Olímpics de París 2024.

Juntament amb Haughey també s’hi troben al Pas de la Casa els nedadors Adam Chillingworth, Nikoleta Trnikova, Sajan Prakash i Jan Cejka.

“És increïble estar aquí”, ha comentat Rushton, afegint que “l’altitud és molt bona, ens ajuda molt pel que fa a la preparació física dels nedadors, les instal·lacions són genials i el paisatge és magnífic, un aspecte que en l’àmbit psicològic tenim molt en compte”. L’entrenador també ha plasmat les seves intencions de tornar-hi en un futur, i de moment “el fet d’estar aquí ens ve genial per a preparar les competicions que tenim al calendari les pròximes setmanes”.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha mantingut una trobada aquest matí de dimecres amb la delegació per a conèixer els detalls de l’estada. “Hem tingut una trentena d’estades esportives vinculades a la natació, i totes elles han fet una valoració molt positiva de la seva preparació al Pas de la Casa, sobretot per la possibilitat d’entrenar en alçada”. Marot ha recordat que aquestes estades responen a la voluntat de posicionar Encamp com a destinació de turisme esportiu.

Tot plegat, Rushton i el seu equip romandran entrenant al Centre Esportiu del Pas de la Casa fins a aquest cap de setmana, quan el dissabte realitzin les últimes sessions de preparació i es preveu que tornin a fer una segona estada a la primavera.