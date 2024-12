Visita institucional dels síndics al Comú de la Massana

Sandra Codina, Carles Ensenyat, Eva Sansa i Roger Fité (Consell General)

En el marc de la ronda de visites dels síndics generals a totes les parròquies del país, aquest dimecres ha estat el torn de la Massana. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han estat rebuts al Comú de la Massana pels cònsols massanencs, Eva Sansa i Roger Fité. Al llarg de la visita, els síndics generals han recorregut la renovada plaça de la Ciutadania, que es troba just davant del Comú massanenc i que ha estat remodelada recentment, conjuntament amb la zona de tràmits i els equipaments de la Casa Pairal.

Just abans de mantenir una reunió de treball amb els cònsols massanencs, els síndics generals han pogut saludar a tots els consellers comunals que conformen la Junta de Govern en finalitzar l’habitual reunió dels dimecres.

Pel que fa a la reunió mantinguda amb la cònsol major, Eva Sansa, i el cònsol menor, Roger Fité, a la qual també s’hi ha sumat Elisabet Rossell, consellera de Comerç i Dinamització; els síndics generals han traslladat la predisposició del Consell General de mantenir-los informats d’aquells textos legislatius a tràmit que siguin d’interès per a les corporacions comunals.

A més, han conversat sobre els reptes immediats als quals ha de fer front el país com ara el creixement urbanístic i demogràfic; i més centrats en la parròquia s’ha debatut entorn el dinamisme econòmic que suposa l’estació de Pal Arinsal o com fer front a la futura disminució del trànsit per l’interior del poble de la Massana un cop es posi en marxa la variant que actualment s’està construint.