Esquí: Esteve, Rius, Gabriel i Cornella perfilen la preparació a l’indoor de Peer (Bèlgica)

L’equip nacional masculí, amb Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, es troba a Peer (Bèlgica) per a fer diferents sessions d’esquí a les instal·lacions indoor de la localitat belga.

Esteve, Rius, Gabriel i Cornella estan realitzant tres dies d’eslàlom a Peer, aprofitant les condicions idònies que aporta aquesta instal·lació indoor per a la pràctica d’aquesta disciplina. Després, tot el grup tornarà durant el cap de setmana a Andorra. A continuació, l’equip realitzarà sis dies de preparació física a casa per a tornar novament a Peer quatre dies més, fins el dia 31 d’agost.

Finalment, hi haurà uns dies de descans i de preparació per a l’estada de neu de tres setmanes a Ushuaia, on els quatre esquiadors i l’staff tècnic volaran fins allà el 7 de setembre.

Segons Fred Beauviel, responsable de l’equip, estan realitzant una pretemporada en bones condicions i l’equip ha pogut esquiar “correctament aquest any, tot i que les condicions són bastant difícils”, segons el tècnic, que ha destacat que en qualsevol cas l’equip ha pogut “salvar molts entrenaments” aquest estiu. Cal recordar que la situació dels glaciars està sent complicada amb la forta calor.