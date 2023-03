Esquí: Els EEBE U16 continuen la seva evolució a les curses de Font Romeu

Una de les components dels EEBE U16 a Font Romeu, França (FAE)

Aquesta setmana els EEBE U16 han disputat les curses U16 Font Romeu (França), cita en què es trobava el gruix dels esquiadors francesos que busquen una plaça per a disputar el seu Nacional. El nivell, per això, ha estat molt alt amb els millors U16 del país veí, la qual cosa era una bona ocasió per a posar en competició els esquiadors i esquiadores del grup més jove dels EEBE d’Andorra.

El dimecres es va disputar el supergegant masculí i l’eslàlom femení. Al supergegant masculí Hans Breitfuss va ser 43è, Nil Vinyes va acabar 94 i Jan Torres 100, mentre que a l’eslàlom femení, Júlia Rodríguez va ser 51a, Candela Mortés 64a i Isabella Pérez 74a.

Dijous es va celebrar el supergegant femení i l’eslàlom masculí. Al súper femení, Candela Mortés va acabar 39a, Júlia Rodriguez 49a i Isabella Pérez 86a. A l’eslàlom masculí, Jan Torres va ser 24è

Divendres va ser el torn del gegant masculí, amb Jan Torres 52è i Jan Visa 63è, mentre que ahir dissabte es va celebrar el gegant femení, amb Júlia Rodriguez 18a i Emma Ledesma 82a.