Detencions per conduir donant positiu d’alcoholèmia

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

La matinada d’aquest dissabte, els agents de la Policia han detingut un home de 43 anys i veí del país per un positiu d’alcoholèmia de 2,5 després d’un accident amb danys materials a la CG2, a l’altura del Tarter.

Un altre home, també veí de les valls, de 29 anys, ha estat arrestat per conduir sota els efectes de les drogues i, a un tercer, també veí del país i de 29 anys, se l’ha detingut amb una taxa d’1,21. La matinada de diumenge, els agents han detingut una dona no resident de 26 anys amb un positiu d’1,97.

Finalment, la Policia ha arrestat un altre home, de 37 anys d’edat i no resident al Principat d’Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per crebantar una pena d’expulsió.