Espot reivindica el reforç de les polítiques d’envelliment actiu i dels recursos destinats a la gent gran

El cap de Govern durant la Festa Magna (SFGA)

La celebració anual de la Festa Magna, que enguany s’ha dut a terme a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb la participació de més de mig miler de comensals, entre gent gran de totes les parròquies i una nodrida representació d’autoritats, entre les quals l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives -que ha concelebrat una eucaristia prèvia al Santuari-Basílica de Meritxell-, el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic General, Carles Ensenyat; la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i els cònsols de les diferents parròquies.

Durant la seva intervenció, prèvia al dinar, el cap de Govern ha reivindicat que una bona part de les polítiques adreçades a la gent gran, tant governamentals com comunals, tenen com a objectiu fomentar un envelliment actiu. En aquest sentit, Espot ha exposat que els Ministeris d’Afers Socials i de Salut continuen impulsant projectes com el Servei d’Envelliment i Salut del SAAS; l’obertura d’un nou centre d’atenció primària a Ciutat de Valls, amb la presència d’una treballadora social, els programes de detecció precoç del càncer de còlon i recte, o la posada en funcionament del reclamat servei de podologia per a la gent gran. A més, ha explicat que, donant resposta a una demanda de la Federació de la Gent Gran, ben aviat el Ministeri de Salut i el SAAS organitzaran a les llars de jubilats unes xerrades sobre hàbits saludables.

Si bé els darrers anys ha disminuït la llista d’espera de places en residències i centres de dia per a la gent gran, el Ministeri d’Afers Socials segueix treballant per a augmentar el nombre de places concertades de caràcter públic, particularment en col·laboració amb els comuns i el sector privat.

Tant Xavier Espot com la ministra Trini Marín han explicat l’aposta per a aplicar polítiques que fomentin la qualitat de vida a la mateixa llar i que retardi la dependència més greu. El Govern continua reforçant el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) amb la contractació de més personal, i treballa per a ampliar el nombre de pisos amb serveis per a la gent gran i per a garantir la teleassistència i la inclusió domòtica. Espot ha posat com a exemple el projecte entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria, que permetrà la construcció d’habitatges amb serveis per a la gent gran, o la concertació de places públiques en el futur Centre de Dia de la Massana.

En declaracions posteriors a la premsa, la ministra Trini Marín ha subratllat que la Festa Magna és un exemple de proximitat que permet refermar el compromís adquirit amb la Federació de la Gent Gran per a adoptar polítiques que responguin a les seves demandes i necessitats. En aquest sentit, ha recordat les reunions periòdiques que es mantenen entre la Federació i els ministeris de Salut i d’Afers Socials.