Escaldes acull la 29a edició de la Festa Magna

Rosa Gili -segona per la dreta- conversant amb els assistents a la Festa Magna (comuee)

El Prat del Roure ha acollit aquest migdia de dimarts la celebració de la 29a edició de la Festa Magna, la diada de la gent gran d’Andorra. La jornada ha començat amb una missa al Santuari de Meritxell i ha continuat amb el tradicional dinar de germanor i el posterior ball, que enguany s’ha celebrat a Escaldes-Engordany, i que ha acollit a més de mig miler de persones.

La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha celebrat que un dia tan important per als padrins de tot el país s’hagi celebrat a Escaldes-Engordany, ja que “ens permet reunir-nos i compartir una estona de benestar i de gaudi”. La mandatària també ha indicat que les entitats públiques han de tenir “un paper actiu per a assegurar un veritable estat de benestar per a la nostra gent gran, les persones que han contribuït a fer pròsper aquest país i a les quals els devem molt”.

La cònsol major ha recordat la importància de mantenir-se actiu, especialment en edat avançada, tan física com mentalment, i per això ha remarcat que “el Comú desenvolupa una tasca important organitzant activitats diverses perquè tothom s’hi trobi a gust”. Moltes d’aquestes activitats es porten a terme a la nova llar de jubilats, que es va estrenar a finals de l’any passat. Així mateix, Gili ha afegit que “seguirem treballant per a donar resposta a les noves necessitats de les persones grans de la parròquia i del país, no només amb espais de trobada, sinó també amb una oferta lúdica i en l’àmbit de serveis i d’atenció que garanteixi un final d’etapa digne i gratificant”.

Alhora, Gili, ha aprofitat l’assistència dels padrins vinguts de les diferents parròquies per a “convidar-los a visitar la part alta d’Escaldes-Engordany que s’ha sotmès a un procés de revitalització important. En aquest sentit, la cònsol major ha afegit “que s’han creat nous espais per al gaudi de la ciutadania, amb l’objectiu de retornar a aquesta àrea el dinamisme que, potser, molts dels padrins van viure anys enrere”. I és que la voluntat de tot plegat implica fer d’Escaldes-Engordany una parròquia més viva i connectada amb les seves arrels i el seu futur.