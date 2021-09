Espot i Grífols Deu presenten el Centre de Recerca en Immunologia, un referent mundial en aquest camp

El cap de Govern, Xavier Espot, i el co-conseller delegat de Grífols, Víctor Grífols Deu, han realitzat aquest dilluns una presentació sobre el nou Centre de Recerca en Immunologia que s’implantarà a Ordino. Un centre que esdevindrà referència mundial en aquest camp i la construcció del qual es preveu que estigui enllestit l’any 2023.

Espot ha destacat en la seva intervenció, davant dels representants polítics de les diferents institucions del país, així com membres dels sectors de la Salut, l’Ensenyament Superior i la Recerca, que es tracta d’un projecte “fruit de les sinergies entre el sector públic i privat per tirar endavant iniciatives innovadores, d’alt valor afegit i que generin riquesa”. En aquest sentit, el co-conseller delegat de la multinacional ha desvelat que “la idea va sorgir després de la bona col·laboració i treball que vam establir durant la pandèmia de coronavirus; estàvem analitzant diferents llocs on poder implantar el nou centre i finalment ens vam decidir per Andorra”. El co-conseller delegat ha destacat aspectes com l’entorn natural, la qualitat de vida i la localització que ofereix el país.

Per al cap de Govern, “la crisi sanitària, econòmica i social per la qual hem transitat els darrers mesos ens ha demostrat que és el moment de passar més que mai de les paraules als fets”, i apostar per aquest nou centre és “apostar per una Andorra capaç de desenvolupar iniciatives vinculades amb la innovació i la recerca, però també consolidar els nostres pilars econòmics i socials tradicionals”.

Pel que fa a les xifres, Grífols ha anunciat que el centre suposarà una inversió per a la multinacional de 25 milions d’euros, i permetrà “dotar-lo d’una activitat dual: d’una banda investigació i recerca en immunologia, i de l’altra esdevenir un centre de referència en matèria divulgativa”. Així, es preveu que inclogui laboratoris i espais auxiliars i oficines, però també una zona de congressos i un auditori per acollir esdeveniments d’aquest tipus.

El centre Grífols a Ordino estarà acabat a finals del 2023 i s’ubicarà als terrenys de Casa Rossell, de titularitat del Govern. Actualment, el projecte està en la fase prèvia i ja s’estan estudiant quines empreses podrien encarregar-se de l’obra. Posteriorment, es durà a terme el projecte administratiu, la demanda de permisos i l’inici de les obres.