Espot exposa els principals projectes estratègics d’Andorra en una conferència a ‘Nueva Economia Fórum’

El cap de Govern, Xavier Espot, ha ofert una conferència telemàtica organitzada per ‘Nueva Economía Fórum‘ en la qual ha destacat els projectes estratègics d’Andorra a curt i mig termini, com ara l’Acord amb la Unió Europea o la diversificació econòmica, passant per la projecció internacional i el desenvolupament sostenible amb un fort component d’innovació centrat en la transformació digital.

En aquest context, Espot també ha posat en relleu la gestió del Govern de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i de les seves conseqüències econòmiques i socials. El cap de Govern ha refermat una vegada més la importància de la campanya de vacunació contra la COVID-19 per encarar l’estiu i la pròxima temporada d’hivern “amb molt optimisme”.

L’acte també ha comptat amb la presència telemàtica del president i director general de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez, com a moderador, i amb la de la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Nueva Economía Fórum és una entitat espanyola de caràcter privat i independent que té l’objectiu de promoure el debat i el diàleg a través de l’organització de fòrums i conferències. Amb aquesta motivació, l’ens promou les xerrades ‘NEF Online‘, format en el qual ha participat el cap de Govern, i que es duen a terme telemàticament amb la presència de personalitats del món polític, econòmic, empresarial i societat civil d’arreu.

Gestió de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2

Entrant al detall, durant la seva intervenció, Xavier Espot s’ha referit a l’estratègia de vacunació que ha seguit el Govern per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. “Estem començant a veure la llum com a conseqüència del procés de vacunació, que està funcionant a un ritme molt elevat”, ha ressaltat. Un fet ha afegit, que “ens permet encarar el futur pròxim i, particularment, l’estiu i la temporada vinent d’hivern amb molt optimisme”, malgrat l’impacte de la pandèmia en l’àmbit econòmic i social del país durant el darrer any i mig.

El cap de Govern ha recordat que actualment el Principat s’abasteix de vacunes tant mitjançant el projecte COVAX com a través d’Espanya i França –i aviat Portugal– seguint els mecanismes establerts per abastir països tercers de la UE. La crisi sanitària, tal com ha apuntat Espot, ha accelerat canvis de fons en l’economia, tant global com nacional.

Diversificació econòmica i homologació fiscal

Justament, el cap de Govern s’ha referit a la necessitat de continuar amb la diversificació econòmica andorrana, consolidant, alhora, els sectors tradicionals del país com és el cas del comerç, la banca o l’agricultura i la ramaderia.

“Durant els darrers anys hem iniciat un procés de diversificació i transformació de l’economia per ser més resilients i guanyar més cohesió social”, ha explicat Xavier Espot, que s’ha referit al projecte del Centre de Recerca en Immunologia en el que el Govern d’Andorra i la multinacional farmacèutica Grífols estan treballant conjuntament i que es preveu que s’ubiqui als terrenys de Casa Rossell, a Ordino. Aquest, ha indicat, “és un exemple de com s’ha de crear un nou sector econòmic al nostre país des de la perspectiva de la diversificació”. “Un nou sector vinculat a la biotecnologia i a la recerca mèdica amb llocs de treball d’alt valor afegit”, ha complementat.

En aquest procés de transformació, Espot també ha posat en relleu el pas “d’una economia tancada a la inversió estrangera a una economia completament oberta i perfectament homologada des de la perspectiva fiscal”.

L’Acord d’associació amb la Unió Europea i els reptes globals

Així mateix, el cap de Govern ha remarcat la importància de l’Acord d’associació amb la Unió Europea que actualment està negociant Andorra amb Brussel·les. Aquest acord ha considerat, “és un repte de legislatura” i, amb l’entrada al mercat interior europeu, el Principat afegiria encara més seguretat jurídica als atractius que ja té com a país, com per exemple el sistema educatiu i de salut, la seguretat ciutadana o l’entorn natural.

Sense sortir de l’entorn natural, Xavier Espot ha volgut emfatitzar el paper central de la política mediambiental en el full de ruta de l’Executiu. “Els països hem de tenir un rol exemplificador i nosaltres sempre l’hem volgut tenir, desenvolupant unes polítiques concretes per tendir a reduir la petjada de les emissions de carboni i a lluitar de forma efectiva contra el canvi climàtic”, ha afegit.

Finalment, Espot, amb la intervenció de Rebeca Grynspan, ha refermat l’aposta d’Andorra pel multilateralisme, que es va materialitzar amb la celebració a Soldeu de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. “Es van parlar de qüestions que afecten la vida quotidiana de totes i tots els ciutadans de l’espai iberoamericà, com l’accés generalitzat i equitatiu a les vacunes”, ha afirmat.

Per la seva part, Grynspan ha felicitat Andorra “per una Cimera magnífica” amb “uns resultats extraordinaris” i “una labor excepcional”. “La d’Andorra és una de les millors Cimeres que hem tingut en els 30 anys de Cimeres”, ha clos.