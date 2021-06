Les representants de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell informen el copríncep episcopal

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, ha rebut la visita de la presidenta i la directora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Maria Pilar Díaz i Celine Mandicó, respectivament, aquest dimarts al Palau episcopal de la Seu d’Urgell.

Díaz i Mandicó han informat el copríncep sobre com s’ha viscut la pandèmia entre els 800 beneficiaris de les institucions i programes de la Fundació, la marxa del Patronat, i el 50è aniversari de l’entitat, que se celebra enguany i que es va fundar com Escola a instàncies de Càritas Parroquial d’Andorra la Vella. L’entitat va néixer amb la vocació de vetllar per les persones amb discapacitat del Principat d’Andorra i fa poc que va passar de ser una associació a una Fundació.