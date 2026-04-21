Esports té com a objectiu que el 2027 Andorra sigui un país 100% “En forma per la vida”

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports s’ha posat com a repte per al 2027 que Andorra sigui un país 100% ‘En forma per la vida’. Per a assolir-ho, la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports impulsa diverses línies d’actuació amb col·lectius i entitats del país, amb la finalitat de democratitzar l’accés a l’activitat física i fomentar hàbits saludables en tota la població en quatre àmbits d’actuació: esportiu, educatiu, empresarial i social.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte ‘Mou-te per la teva salut’ que recull la recomanació de la UNESCO ‘Fit for life’, que promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme. Així ho han exposat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, l’objectiu de la Secretaria d’Estat és que totes les activitats i esdeveniments de caràcter popular que es desenvolupen al país s’agrupin sota el paraigua de la marca ‘Mou-te per la teva salut’. Això permetrà disposar un calendari unificat i evitar que els esdeveniments coincideixin en les mateixes dates. Actualment, ja s’hi ha adherit Assandca, Marc GG, Rocanòlich, Skimo femení i la Cursa de la dona que organitza l’ADA.
La Secretaria d’Estat de Joventut i Esports també obrirà les portes de les instal·lacions esportives de titularitat pública perquè la ciutadania pugui anar-hi a practicar esport. La primera instal·lació serà l’Estadi Nacional, que aquest dissabte, 25 d’abril, obrirà les portes de les 15 a les 19 hores. S’hi entregaran 200 pilotes als primers assistents i hi seran presents el Piolet i la Violeta del Club Piolet d’RTVA, per a incentivar l’assistència de públic familiar.
A escala educativa, d’una banda, es vol potenciar les competicions interescolars, per a fomentar l’activitat física i els valors esportius entre els joves. Actualment, ja s’estan duent a terme en vòlei, bàsquet, esquí i atletisme. També per les escoles, amb col·laboració d’RTVA, s’han realitzat una sèrie de càpsules d’activitat física que s’emetran als centres escolars a l’entrada a l’aula. L’objectiu és que els alumnes puguin dedicar 5 minuts al matí a fer una activació i mobilitat guiada, i repetir la mateixa rutina, durant el cap de setmana, al Club Piolet. Aquesta iniciativa s’iniciarà al setembre a l’escola andorrana i la voluntat és estendre-ho a la resta de sistemes.
Pel que fa al sector empresarial, la iniciativa ‘La Champions de les empreses’ s’ha desenvolupat per part d’una empresa privada i compta amb la col·laboració de la Secretaria d’Estat d’Esports, que cedeix l’espai del CTEO (Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino) per a la realització de partits de futbol 7. La competició agrupa diverses empreses del país en un format de lliga similar a la Champions League. A més, es vol fomentar la pràctica d’hàbits saludables entre els treballadors a través d’una competició entre empreses a partir de reptes proposats a l’aplicació Fittoken.
Finalment, el projecte social de ‘Mou-te per la teva salut’ té com a objectiu fomentar l’esport en els col·lectius més vulnerables i per a fer-ho es compta amb la participació de les federacions esportives perquè puguin adequar la seva oferta a les necessitats o preferències de les entitats. En aquest punt, la Secretaria també s’ha adherit al Projecte europeu Poctefa ALIS, una col·laboració transfronterera amb Espanya, França i Portugal, on a través de sortides de diversos dies es vol apropar la pràctica esportiva i oferir diferents sortides laborals relacionades amb les activitats per a col·lectius vulnerables. Finalment, aquesta línia d’actuació també contempla activitat adaptada per a les persones que es troben en situacions que els impedeixen sortir de casa o poder efectuar esport amb normalitat.