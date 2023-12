eSports City Talks, l’esdeveniment sobre el futur dels esports electrònics i la innovació arriba a Andorra

Imatge de la darrera edició del eSports City Fest Andorra del passat mes de maig (Andorra Business)

El 22 de febrer, Andorra la Vella, acollirà eSports City Talks, un esdeveniment centrat en la innovació dins de la comunitat dels esports i els videojocs. Aquesta jornada permetrà la confluència entre estudiants, professionals i amants dels videojocs de diversos països per a poder aprendre, intercanviar idees i parlar sobre el futur d’una indústria en evolució constant.

La jornada d’eSports City Talks es plantejarà en tres eixos de contingut: la integració dels esports al desenvolupament urbà i com a motor econòmic; el paper disruptiu de la tecnologia blockchain; i l’exploració de les sinergies entre el gaming i l’educació.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que “es tracta d’una jornada de reflexió, però que també busca ser diferencial amb relació a d’altres que es fan a països veïns. A l’esdeveniment coincidiran actors de diferents països per tal de crear un coneixement diferenciador”.

Està prevista la presència de nombrosos ponents americans, francesos i espanyols com: Loren Gold, vicepresident executiu de Greater Raleigh, Edward Tomasi, cofundador Subnation, Jean Mariotte, CEO Esports Virtual Arena (EVA), Michael Haenisch, director general de Freaks 4U; Christina Macedo, COO de Ready Games; Jaume Torres, director general de l’ESAT; o Christoffer Melin, director dels festivals DreamHack, entre altres ponents.

Aquests conferenciants —i d’altres— podran analitzar des de diverses perspectives la situació del món gaming: les implicacions dels videojocs a la pedagogia, l’ensenyament, l’economia de les ciutats o les innovacions que s’estan treballant al sector. Assistir a un esdeveniment d’aquestes característiques permetrà tenir una visió més completa i àmplia de l’estat d’un dels sectors més en auge de l’oci i de l’economia mundial. Un sector que, segons dades de Newzoo, va moure més de 1.380 milions de dòlars l’any passat.

A més, Andorra, els darrers anys, s’ha convertit en bastió dels videojocs. Recentment, ha acollit esdeveniments com l’eSports City Fest Andorra; un esdeveniment internacional que se celebra al país i que és el circuit més important de competicions amateur d’esports electrònics vinculat a DreamHack Spain. A més, el Govern andorrà, juntament amb Andorra Business, recentment, van desenvolupar un pla estratègic per a situar el país pirinenc com un actor a la cadena de valor de la indústria i sector dels esports electrònics. De fet, Andorra s’ha convertit recentment en el segon país d’Europa i el cinquè del món en aprovar una llei que regula aquest sector i el primer a aprovar el desenvolupament d’un pla estratègic.

Jornades com aquesta de les eSports City Talks busquen ser un catalitzador per a la reflexió, el descobriment i la col·laboració, reunint diversos participants en un entorn enriquidor on tothom tingui cabuda.





Sobre eSports City League

eSports City League és la primera lliga amateur d’esports electrònics entre ciutats de la península Ibèrica. Aquesta competició posa els aficionats als videojocs al centre, on a més de participar en els tornejos dels seus jocs favorits poden connectar amb la resta dels aficionats de la seva ciutat. Els finalistes gaudiran de l’experiència de la competició professional, acudint a les finals a DreamHack Espanya.