AUTEA felicita el Nadal amb una postal creada per una jove amb TEA

La imatge i el poema de la felicitació de Nadal d’AUTEA (Foto: AUTEA)

Un any més, AUTEA crea una felicitació de Nadal per a agrair a persones, institucions i empreses el suport rebut durant el 2023. L’entitat ha comptat per primera vegada amb la col·laboració d’una jove amb TEA, Laia Muñoz, que ha creat una il·lustració càlida, delicada i vivaç. La imatge va acompanyada del poema “Una Mirada”, del poeta andorrà Josep Enric Dallerès, extret del poemari “Pell, tot és pell”.

“La felicitació d’aquest any”, ha ressaltat Maite Benítez, presidenta de l’associació, “és molt especial per a nosaltres, d’una banda, perquè la il·lustradora és una persona amb TEA, amb molt talent, i de l’altra perquè allò que l’autora ens transmet a través del dibuix, el color i la mirada de la protagonista és un missatge positiu i d’esperança, que encaixa absolutament amb els missatges que des de l’associació ens esforcem a transmetre a la societat andorrana amb relació al trastorn de l’espectre de l’autisme”. “La diversitat ens enriqueix i ha de ser percebuda com una oportunitat de millorar i avançar com a societat”, ha conclòs Benítez.

Des d’AUTEA s’ha volgut agrair a l’autora de la il·lustració, Laia Muñoz, el dibuix creat, al poeta Josep Enric Dallerès, la cessió del seu poema “Una Mirada”, i a l’empresa Gràfiques Andorranes que ha imprès de forma gratuïta els 50 exemplars.