Espècies en perill d’extinció: Què és una espècie en extinció?

L’os polar, un dels animals en perill d’extinció (Consumer Eroski)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

En aquesta primera setmana explicarem que és, realment, una espècie en perill d’extinció. Quan algunes espècies d’animals o vegetals corren el risc de desaparèixer perquè queden pocs membres o unitats, se’ls denomina en perill d’extinció. Les causes poden ser naturals, pel clima o per culpa de l’acció de l’home. Hi ha diferents nivells, segons la gravetat.

Les 9 categories del baròmetre

Extinta (EX)

Extinta en estat silvestre (EW)

En perill crític (CR)

En perill (EN)

Vulnerable (VU)

Gairebé amenaçada (NT)

Preocupació menor (LC)

Dades insuficients (DD)

No avaluat (NE)

Durant les properes setmanes analitzarem quines són les espècies que, veritablement, estan en perill d’extinció (que no són poques). Fins i tot existeix una llista vermella alarmant. El seu futur depèn de nosaltres.





Per Sostenible o Sustentable