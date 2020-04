Espanya anuncia la desescalada del confinament per províncies i en 4 fases

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que la desescalada es farà per províncies i en quatre fases, cap a una “nova normalitat” que podria arribar a finals de juny. La unitat territorial seran les províncies però hi podria haver “excepcions” negociades amb les administracions. Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Sánchez ha explicat que la fase 0 començarà el 4 de maig a tot el territori amb l’apertura d’alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que facin menjar per emportar. També es podran reprendre entrenaments d’esportistes professionals i de lligues base professionals.

El mateix dia 4, les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa, a les Canàries, iniciaran la fase 1. Aquesta fase permetrà l’obertura de petits comerços amb “estrictes mesures de seguretat”, l’habilitació de terrasses amb un 30% de capacitat, hotels i allotjaments turístics o locals amb horari preferent per als majors de 65 anys. També podran obrir els llocs de culte amb un terç de l’aforament i els centres d’alt rendiment, amb mesures i torns. Al transport es recomanarà “altament” l’ús de mascaretes.

La fase 2 permetrà obrir l’espai interior dels locals amb un terç de l’aforament només amb serveis de taula, els cinemes amb un terç de la capacitat i venda numerada. També es podran fer visites culturals i a monuments amb les mateixes condicions. Així mateix, es podran fer espectacles en llocs tancats amb menys de 50 persones. A l’aire lliure i sempre que sigui amb cadires, es podran fer els que congreguin menys de 400 persones.

Sánchez ha concretat que el curs començarà al setembre amb algunes limitacions, pensant sobretot en els menors de 6 anys amb els pares que treballin fora de casa. També per fer la Selectivitat. Els llocs de culte tindran un aforament màxim del 50%.

En la fase 3 i última etapa, es “flexibilitzarà” la mobilitat però amb l’ús recomanat de mascaretes. L’activitat comercial tindrà un aforament del 50 % amb distàncies mínimes d’un metre entre persones. També es permetrà l’obertura de platges.

Separació de dues setmanes entre cada fase

Sánchez ha especificat que cada fase durarà un mínim de dues setmanes amb la qual cosa, en el millor dels escenaris, s’arribaria a la última fase a finals de juny. D’altra banda, el president del govern ha insistit que el comandament d’aquestes fases de desescalada serà en exclusiva del Ministeri de Sanitat, que serà qui establirà els ritmes diferents segons la situació. “La coordinació cau a sobre el govern d’Espanya, la gestió sobre les CCAA i els ajuntaments”, ha sentenciat.

La desescala es regirà “per les mateixes regles” a tot l’Estat, i “Sanitat assumirà les decisions que siguin necessàries per anar recuperant l’activitat professional”, ha remarcat. “Això no suposa que les decisions siguin uniformes, sinó que la desescalada serà diferent en funció del territori”, ha dit. Sánchez ha insistit en el fet que es tracta d’un pla “flexible i adaptatiu” i que cal evitar “la impaciència”, i “guiar-se sempre pel que diuen els experts, perquè amb el nostre comportament podem salvar vides”.