Espanya aixeca les restriccions de mobilitat amb Gibraltar però Andorra haurà d’esperar

El govern espanyol i el de Gibraltar han acordat aixecar les restriccions de mobilitat entre tots dos territoris de manera immediata.

Així els ciutadans del penyal podran transitar sense restricció per la comunitat andalusa, atès que aquesta zona es troba en fase 3 del pla de desconfinament espanyol.

De moment la mesura no s’aplicarà amb Andorra, ja que a diferència d’Andalusia, el conjunt de Catalunya no es troba en fase 3.

Sí que ho estan les zones sanitàries de l’Alt Urgell i Aran i per això des de l’ambaixada d’Espanya es demana que s’anul·lin les restriccions de mobilitat dels ciutadans del Principat almenys en aquestes dues comarques, tot i que de moment no s’ha obtingut cap resposta per part del govern espanyol.

Paradoxalment a partir d’aquest dilluns començaran a arribar turistes alemanys a les illes Balears, una possibilitat que continuarà restringida als turistes espanyols, que ho tindran prohibit fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

La decisió s’emmarca en un pla pilot del govern de Sánchez per reactivar un sector econòmic clau. Fons de l’ambaixada reconeixen que a hores d’ara no hi ha cap indici que la situació pugui canviar a curt termini.