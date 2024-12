Esforços de Grandvalira i Ordino Arcalís per a obrir parcialment divendres

L’estació d’Ordino Arcalís. Foto: Ordino Arcalís.

Grandvalira i Ordino Arcalís treballen per a obrir parcialment aquest divendres, 6 de desembre. Els episodis de fred de les últimes jornades amb febles nevades i els esforços realitzats pels equips de terreny permeten habilitar una sèrie de pistes per a la pràctica de l’esquí als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, així com a l’àrea de la Coma d’Ordino Arcalís.

Les previsions meteorològiques confirmen a l’arribada d’un front fred que portaria nevades a totes les cotes des de dissabte al vespre i s’estendrien, com a mínim, fins al dilluns, la qual cosa permetria obrir al públic les tres estacions del país a partir de la setmana vinent.

Pal Arinsal i el sector Canillo de Grandvalira preparen per al divendres una obertura turística amb tota una sèrie de serveis alternatius a l’esquí, entre els quals el Bike Park d’hivern i el Mon(t) Magic Family Park.

Aquest dijous, 5 de desembre, es comunicaran tots els detalls de les pistes i serveis oberts al públic pel pont de la Puríssima