Pelegrina, Teixeira i Tudó, al mundial de Budapest de piscina curta

Presentació a la seu d’Andbank del Mundial de Natació de piscina curta (FAN)

La natació andorrana vol tornar a demostrar el salt qualitatiu que ha dut a terme en els darrers anys. L’escenari serà immillorable ja que el Duna Arena de Budapest (Hongria) serà la seu del Mundial de Natació de piscina curta en el qual hi participaran tres nedadors de la Federació Andorrana de Natació (FAN). Els esportistes seleccionats són: Patrick Pelegrina, Kevin Teixeira i Nàdia Tudó. El principal objectiu amb el qual s’afronta la competició és l’assoliment de marques personals per part dels tres nedadors.

De fet, Pelegrina, que nedarà el 50m i 100m braça– ha assegurat en la roda de premsa duta a terme aquest dimecres des de la seu d’AndBank -patrocinador principal- que “el principal objectiu és superar les meves marques personals, estem treballant bé per a aconseguir els rècords d’Andorra”.

Per la seva banda, Kevin Teixeira (participant a les proves del 400m lliures i del 1.500 lliures) ha destacat que “és el meu primer mundial i un debut sempre és especial; mai m’havia imaginat que podria estar al nivell que estic”. També s’ha volgut reivindicar la nedadora ordinenca Nàdia Tudó que, “després de quedar-se fora dels Jocs Olímpics davant la negativa del COA de fer ús de les places d’universalitat”, assenyalava que “ha estat una temporada dura, però arribo amb molta confiança, serà el meu desè mundial i, per tant, tenim una trajectòria amb els Jocs dels Petits Estats de fons que és el gran objectiu de la temporada”.





Primera gran prova de cara als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025

En l’acte de presentació de l’equip també hi ha assistit el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana, que ha defensat que el mundial serà una prova de foc real al màxim nivell per als tres nedadors que han de ser punta de llança –conjuntament amb d’altres noms destacats– de cara als Jocs dels Petits Estats. “Serà una bona prova de foc, en un mundial hem d’esperar tenir millors marques, però el gran objectiu són els Jocs dels Petits Estats; la progressió en els darrers tres anys ha estat increïble i ara ja tenim tres nedadors i alguns amb mínima B”, ha afirmat Maltrana.

El president de la FAN, Joan Clotet, també ha tingut unes paraules de reconeixement per a l’equip de la natació i ha destacat que “per a nosaltres és un orgull, hi haurà més de 1.000 nedadors i més de 100 països competint a Budapest, que Andorra hi sigui és molt important”. També ha desitjat la millor de les sorts, Maria Suárez, directora de Banca de país d’Andbank, que ha asseverat que “des d’AndBank volem seguir donant suport a la natació i als nedadors i més després del mes de novembre tan reeixit que han tingut amb una vintena de rècords d’Andorra”.





Programa de proves

En espera dels horaris definitius de les proves dels tres nedadors de la FAN, World Aquatics sí que ha detallat ja els dies en els qual es disputarà cada prova.

Així, el primer en saltar a la piscina serà Kevin Teixeira amb la prova del 1.500m prevista per al matí del dimarts. L’endemà, el dimecres 10 de desembre, serà el torn per als 100 metres braça masculins i femenins. Això suposa que, tant Pelegrina com Tudó, entraran en escena. El dijous tornarà a ser el torn de Teixeira per a nedar els 400m lliures, mentre que divendres, Tudó, afrontarà els 200m braça. La participació tricolor arribarà al seu punt final el dissabte, 14 de desembre, amb la prova dels 50m braça en la qual hi participarà Patrick Pelegrina.





Dimarts 10/12: Kevin Teixeira – 1.500m

Dimecres 11/12: Nàdia Tudó – 100m braça Parick Pelegrina – 100m braça

Dijous 12/12: Kevin Teixeira – 400m lliures

Divendres 13/12: Nàdia Tudó – 200m braça

Dissabte 14/12: Patrick Pelegrina – 50m braça