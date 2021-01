Escudella en format auto-servei per mantenir viva la tradició

La Covid-19 ha provocat també canvis en la celebració de les tradicionals escudelles de Sant Antoni . Alguns comuns han optat per suspendre-les enguany, però, d’altres, han decidit reinventar-se. És el cas d’Encamp, que ha adaptat la tradició al format auto-servei. Al voltant de la plaça dels Arínsols han anat passant cotxes constantment per buscar la seva ració envasada.

L’escudella de Sant Antoni és una de les tradicions més populars del país. Tots els anys, centenars de persones s’acumulen al centre de les parròquies per gaudir d’un bon plat calent per fer passar el fred.

Enguany, el coronavirus ha provocat que els comuns hagin de canviar el sistema per evitar les aglomeracions. A Encamp han optat pel format auto-servei, on els cotxes s’han aturat i han rebut en una bossa 1, 2, 3 o 4 racions d’escudella.

La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que des del comú la intenció és “poder fer totes les festes populars dintre de les restriccions que estem vivint per la pandèmia“.

Al volt de les dotze, un equip format per 10 persones han començat a repartir més de 1.500 escudelles envasades i segellades en una bossa. Mentrestant, el circuit de recollida s’omplia de cotxes que esperaven amb ganes el seu dinar.

Els que han acudit s’han mostrat satisfets de poder seguir gaudint de la tradició i valoren que es tracta d’una “idea fantàstica” haver-ho fet d’aquesta manera. De fet, algun d’ells creu que les altres parròquies també ho haurien d’aplicar.



Al Pas de la Casa s’ha repetit el sistema. Allà, amb més de 500 racions que s’han esgotat ràpidament. Mas ha explicat que també s’ha fet un circuit tancat per a les persones que no tenen cotxe.

És cert que aquest any no hi ha hagut el foc, la cassola i els escudellaires fent el plat en directe, però la població ha respost a la tradició com si el coronavirus no estigués entre nosaltres.