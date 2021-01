“Cohete”, Yann Le Potier i Cristian España, repeteixen triomf a les GSeries en el Circuit Andorra

José “Cohete” Suarez (GIAND), Yan Le Potier (SBS), Lluis Sala (2RM) i Cristian España (ICEGladiators) van ser els vencedors de la G2 de les GSeries 2021. El certamen andorrà arriba al seu equador sense res decidit, però sí que es pot apreciar la superioritat dels tres pilots que han aconseguit repetir triomf en les seves respectives categories. On la situació és de completa igualtat és en les 2RM, Lluis Sala i Àlex Español dominen la provisional del campionat igualats a 111 punts.

Quant a la inscripció, cal destacar la presència dels campions del món de MotoGP, Joan Mir, i de Moto3, Albert Arenas, a més d’altres pilots de reconegut prestigi com Àlex Rins, Albert Llovera, Yohan Rossel, Mikel Azcona, Joan Lascorz, Nil Solans, l’esmentat “Cohete” Suarez, o els motards Mario Roman i Alfredo Gómez.

Fa una setmana els presents en les instal·lacions del Port d’Envalira van haver de suportar una climatologia molt adversa. Els que van repetir aquest dissabte van tenir un escenari més favorable per a fer les seves tasques, sobretot, a l’aire lliure. L’ambient assolellat va ajudar a suportar millor les baixes temperatures i un vent que no va voler perdre’s aquesta segona cita del certamen de pilotatge sobre gel d’Andorra.

El canvi de traçat que anunciava Alex Bercianos en la prèvia d’aquesta G2 es va confirmar del tot després de l’últim canvi d’impressions (divendres dia 15), que va tenir amb l’equip responsable del manteniment de la pista. Era previsible que la variant triada fos la que, després de la parabòlica enllaça amb un angle d’esquerres i una llarga corba de dretes “Caragol”, per a agafar una altra vegada el traçat habitual. Aquesta opció es va confirmar i en conseqüència els pilots van haver de superar la variant més llarga i tècnica del Circuit Andorra.

Com és habitual, quan es produeixen canvis les opinions dels afectats no solen coincidir al 100%. Així doncs, per a Joel Capdevila, responsable d’operacions del Circuit Andorra i excampió de la categoria 2RM de les GSeries, “en un traçat tan tècnic és important saber dosificar el gas. Podríem dir que els vehicles amb menys potència tenen un lleuger avantatge, encara que el pilot és molt important”.

En referència als pilots que van disputar el meeting opinions per a tots els gustos. Així doncs, “Cohete” comentava: “Potser prefereixo el de la G1, més ràpid. El d’avui més tècnic també és molt bonic. En fi se’m fa difícil triar, en els dos m’ho passo molt bé”. En canvi Gil Membrado i Miquel Socias es decanten obertament en favor del més tècnic: “Sens dubte, el “caragol” que hi ha després de la parabòlica és molt bonic”, deia Membrado.

Per als pilots de 2RM, també hi ha varietat, Segons Lluis Sala, “per als equips que porten “cotxets” com el nostre, ens afavoreix més un traçat més tècnic”. En aquesta categoria la contrapartida la posava Àlex”Sito” Español, que es mostrava a favor del circuit més ràpid. Com diuen, per a gustos colors.

GIAND. Continua el domini de l’Elegant Driver en general i de “Cohete” en particular

El pilot asturià José “Cohete” Suarez va aconseguir el seu segon triomf consecutiu en el Circuit Andorra, un triomf molt treballat, ja que el pilot francès Yohan Rossel, debutant en el Circuit Andorra, li va posar el llistó molt alt sobretot en la mànega qualificativa. Va marcar un crono 1” millor que el de “Cohete” i la possibilitat que saltés la sorpresa va començar a plantejar-se en el traçat del Port d’Envalira.

“Cohete”, incisiu com sempre, va reconduir la situació en les finals en les quals va superar al pilot francès. En aquestes finals va tornar a brillar el pilot amb el qual comparteix Giand, Gil Membrado (13 anys), que va vèncer la final 1B i va estar just darrera de Joan Mir en la Final 2B.

Els pilots de l’equip de Pedro Font (Elegant Driver), en aquesta ocasió amb els esmentats Yohan Rossel i el campió del món de MotoGP 2020, Joan Mir, van tornar a ser els principals dominadors del meeting.

Precisament, esment a part mereix el mundialista Joan Mir, que després de fer les seves primeres tornades en la pista gelada andorrana, amb un vehicle de 4 rodes els dies previs de la disputa de la G2, va estar en tot moment entre els més ràpids i al final va vèncer la final 2B, situant-se en la tercera plaça del podi de la categoria, al costat de “Cohete” i Membrado.

2 Rodes Motrius (2RM). Lluis Sala y Felipe Brandao comparteixen mecànica i podi

En la G2, Lluis Sala va ser el més regular en una jornada en la qual diversos pilots es van deixar veure en les posicions de cap de les diferents mànigues. Cal destacar al jove Ian Porté, fill del campió 2020 de la categoria Carles Porté, que va dominar la mànega qualificativa mentre que el seu germà Frank era el millor en la final 2B.

La regularitat va ser l’estratègia que van jugar Sala i el seu company Felipe Brandao. Van guanyar les seves respectives finals 1, però es van mantenir de manera constant entre els millors. Tot el contrari li va succeir al vencedor de la G1, Àlex Español, que va vèncer la final que va tancar el meeting de la categoria, però en les màeigues anteriors no va poder mantenir el ritme per a estar amb els millors.

Side by Side. José Roger i Àlex Rins s’afegeixen a la “festa”

Fins al moment semblava que els Side by Side tenien només als germans Le Potier (Yann i Erwan) i a Frank Cabaner com a grans dominadors de la categoria. En aquesta G2, és cert que Yann i Cabaner es van mostrar tan efectius com en ells és habitual, però l’aparició en el podi de José Roger Chalmeta (guanyador de la categoria Giand 2020) i Alex Rins (company de Joan Mir en l’equip Suzuki de MotoGP) en les primeres posicions de les finals, fa pensar que la competència a partir d’ara pot ser més gran.

Malgrat tot, Yann Le Potier es continua mostrant molt regular i ha pres un avantatge considerable al capdavant de la classificació provisional dels SBS.

ICE Gladiators. A Cristian España ningú li pot fer ombra

La presència del major dels germans España al capdavant de les finals del campionat organitzat per la Federació Motociclista Andorrana (FMA) s’està convertint en tot un clàssic. En aquesta G2, Marc Font va ser el que més es va acostar al campió, però sense arribar a inquietar-li en cap moment. La presència de l’excampió de la categoria, Nil Solans, i de pilots de renom com Mario Roman, tampoc van ser el revulsiu que necessiten els ICE Gladiators per a recuperar l’emoció en les carreres.

Després que les Sèries 2021 superessin la segona cita del seu calendari, Bercianos valorava de la següent manera el desenvolupament de la primera part de la competició: “En començar, era evident que les circumstàncies (situació sanitària sobretot) amb les quals hem hagut de lluitar no han estat les millors. Malgrat tot crec que hem trobat solucions per a anar superant els inconvenients que s’han anat plantejant i de moment portem dos meetings amb una resposta molt positiva dels equips. La prova més evident és que hem tingut ple en la llista d’inscrits tant en la G1 com en la G2. El cap de setmana de descans ens permetrà carregar piles a tots en general, per a completar un campionat que fins al moment aquesta sent espectacular”.

Com bé comenta Alex Bercianos, les GSeries 2021 es retrobaran amb la competició el dissabte dia 30 de gener, amb la disputa de la G3. Sens dubte un meeting que ja començarà a decidir posicions en les classificacions del campionat.