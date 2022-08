Escollits els sis projectes guanyadors de la 2a edició del Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran

El Matchfuning Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran ha donat a conèixer aquest divendres els projectes guanyadors de la seva segona edició. De les catorze propostes d’emprenedoria presentades, un jurat especialitzat n’ha triat sis, una per cada comarca de la vegueria.

A l’Alt Urgell, el projecte escollit és sobre el cultiu de bolets, sota el títol “Cultivar fongs de manera sostenible gràcies a l’energia solar i a l’aigua de la font Bordonera”. A partir del cultiu bolets, aquesta iniciativa vol contribuir al repoblament de les zones rurals, al foment d’una alimentació saludable, ecològica i de proximitat, i a crear llocs de feina per a persones sordes signants.

Pel que fa al Pallars Sobirà, s’ha premiat la creació de l’espai de trobada comunitari Copsant, plantejat amb la rehabilitació de la part del paller de la Casa Cossant per a transformar-lo en la Seu Social del Banc de Terres Vives. La proposta valorada a l’Alta Ribagorça és Huma Slow Broths, sobre l’elaboració de brous hiperproteics a partir d’ossos tant de vedella com de pollastre, de manera artesanal.

Per la seva banda, a la Cerdanya, s’ha triat el pla de millora per a la sostenibilitat del refugi de la Feixa. En relació amb el projecte guanyador al Pallars Jussà, vol consolidar la xarxa de senders per a la pràctica de bicicleta de muntanya (BTT) i altres disciplines a la comarca, amb una zona de referència a la Conca de Tremp. Finalment, a la Val d’Aran s’ha optat per la iniciativa Husta Skis, per al disseny, la fabricació i la comercialització d’esquís d’alta gamma fets a mida i personalitzats.

Campanyes de comunicació i micromecenatge

Els responsables dels projectes escollits, conjuntament amb la Fundació Goteo, treballaran durant els mesos de setembre i octubre en el disseny de les seves campanyes de comunicació i de micromecenatge. L’objectiu és assolir el finançament mínim per a fer viables les propostes. A més de les aportacions de la ciutadania, les administracions públiques també aportaran un fons de 24.000 euros (4.000 euros per a cada projecte). La recollida de diners es durà a terme a partir de mitjans d’octubre i fins a mitjans de desembre. D’aquesta manera, l’execució dels projectes tindrà lloc durant el 2023.

Jurat especialitzat

El jurat que ha valorat les iniciatives presentades a concurs ha estat format per Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes en Casal dels Infants; Martí Olivella, membre de l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta; Ismael Peña, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya; Montse Ferrer, tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Núria Burgada, mestra i activista social; Rosa Talamàs, periodista, i Eva Esteban i Susana Noguera, membres de Goteo.

Oriol Nel·lo director del Grup Recerca de la UAB, i Pep Montes, membre fundador de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, han excusat la seva presència.

El Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran és una iniciativa que promouen els consells comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, així com les Oficines Joves i els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques.

També hi prenen part l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Direcció General de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell–Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental, amb col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. També hi prenen part la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona.