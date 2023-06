Escollits els “líders” de les nou comissions legislatives

La junta de presidents de grups parlamentaris (Consell General)

La Junta de Presidents, reunida aquest dijous a la tarda, ha acordat que la constitució de les nou comissions legislatives d’aquesta legislatura tingui lloc dijous, 8 de juny, a partir de les 9.30 hores. La composició definitiva es coneixerà aquest dijous, però el que ja s’ha acordat són les presidències i vicepresidències de cada comissió legislativa.

Comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals

President, Cerni Escalé Cabré (Grup Parlamentari de Concòrdia)

Vicepresidenta, Sílvia Riva González (Grup Parlamentari Demòcrata)





Comissió de Política Exterior

Presidenta, Bernadeta Coma González (Grup Parlamentari Demòcrata)

Vicepresident, Pol Bartolomé Areny (Grup Parlamentari de Concòrdia)





Comissió d’Economia

Presidenta, Meritxell López Guitart (Grup Parlamentari Demòcrata)

Vicepresident, Pere Baró Rocamonde (Grup Parlamentari Socialdemòcrata)





Comissió de Política territorial, d’Urbanisme i de Medi Ambient

President, Jordi Casadevall Touseil (Grup Parlamentari de Concòrdia)

Vicepresidenta, Gemma Riba Casal (Grup Parlamentari Demòcrata)





Comissió de Sanitat

President, Manuel Linares Folgueiras (Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos)

Vicepresidenta, Núria Segués Daina (Grup Parlamentari de Concòrdia)





Comissió d’Afers Socials i d’Igualtat

Presidenta, Noemí Amador Pérez (Grup Parlamentari Andorra Endavant)

Vicepresident, Salomó Benchluch Ayach (Grup Parlamentari Demòcrata)





Comissió d’Educació, de Recerca, de Cultura, de Joventut i d’Esports

Presidenta, Susanna Vela Palomares (Grup Parlamentari Socialdemòcrata)

Vicepresident, Marc Magallon Font (Grup Parlamentari Demòcrata)





Comissió de Seguiment i de sostenibilitat de les pensions de la CASS

Presidenta, Maria Martisella González (Grup Parlamentari Demòcrata)

Vicepresidenta, Carine Montaner Raynaud (Grup Parlamentari Andorra Endavant)





Comissió de Finances i Pressupost

President, David Montané Amador (Grup Parlamentari Demòcrata)

Vicepresident, Cerni Escalé Cabré (Grup Parlamentari de Concòrdia)





Pròximes sessions del Consell General

La Junta de Presidents ha acordat deixar sense efecte la reserva d’una sessió ordinària de Consell General per al dijous 29 de juny. D’altra banda, s’ha reservat, tot i que encara no hi ha cap iniciativa legislativa a tràmit, el dimecres 12 de juliol a les 16 hores per a una sessió ordinària. Pel que fa a la sessió de preguntes al Govern es manté per al dijous 13 de juliol a les 16 hores.





Nou membre per al Consell d’Administració de l’AFA

El Consell General haurà de proposar un nou membre per al Consell d’Administració de l’Autoritat Financera d’Andorra després que Josep Escoriza Martínez hagi renunciat al càrrec el passat 1 de juny, ja que s’ha incorporat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social com a director general.

Els grups parlamentaris disposen ara d’un breu termini de temps per a proposar un candidat de forma consensuada per a aquest càrrec a petició del Ministeri de Finances.





Visita de Najaat Maalla M’jid

La representant especial del Secretari General de l’ONU sobre la violència envers els infants, Najaat Malla M’jid, visitarà el Consell General el pròxim dimarts, 13 de juny, al matí. Durant la seva visita serà rebuda pels síndics, se li mostrarà la Casa de la Vall i mantindrà una trobada amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials i d’Igualtat.

Finalment, la Junta de Presidents ha acordat reunir-se de nou el pròxim dimarts 11 de juliol a les 16 hores.