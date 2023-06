El XII Premi Carlemany és per a Laura Casanovas

El guardó del Premi Carlemany. Foto: SFG

El cap de Govern, Xavier Espot, ha lliurat el XII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a la guanyadora, Laura Casanovas, per la seva obra ‘Les estrelles de Lilith’. La gala del lliurament del guardó, que s’ha celebrat a la Sala d’Exposicions del Govern, al Parc Central d’Andorra la Vella, ha acollit els actors principals de la jornada: la guanyadora de l’obra i el jurat de joves que l’ha proclamada.

“Aquest és un guardó literari que posseeix un valor diferencial amb la resta de guardons, ja que és un premi amb unes bases molt específiques que s’ha consolidat amb les seves característiques diferenciades de la resta de premis literaris”, ha ressaltat Espot durant la gala.

Seguint amb aquest aspecte, Espot ha destacat que gràcies a la celebració del premi 9 joves dels tres sistemes educatius han compartit les mateixes lectures i han après amb els seus tutors a trobar arguments per a valorar-ne el negatiu i el positiu, a ser crítics amb criteri; a conèixer quines condicions literàries ha de tenir una novel·la: l’estructura, l’argument, l’estil, el plantejament de la història, el seguiment de l’acció, els personatges, la veu que narra, etc. i han valorat, a més a més, que tinguin interès i captivin els lectors.

Així, el jurat juvenil d’enguany ha estat format per estudiants d’entre 14 i 16 anys i han estat: Sarayd Catalao, Marc Serra i Sofía Pemartín, del Col·legi Maria Moliner; Martí Vidal, Núria Valera i Natalie Franco, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella i Chlöé Viñolas, Clara Vila i Queralt Garcia, del Lycée Comte de Foix.

Tots ells han estat assessorats per un consell lector, que en aquesta edició ha estat format per l’editora Glòria Gasch, per les escriptores Maria Carme Roca i Laia Aguilar, i per les professores Gemma Garcia, Sílvia Sinfreu i Alèxia Carreras. El consell lector ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi. La voluntat de tots els qui formem part de l’organització és que les obres premiades siguin un conjunt escollit d’obres destacables pels temes i els valors tractats.

De manera prèvia a l’entrega del premi, Laura Casanovas ha participat en la roda de premsa de presentació del llibre on ha explicat part de la sinopsi de l’obra, un thriller policial d’investigació de dos assassinats, que es va entrellaçant amb les peripècies de la protagonista i la seva adaptació al nou país.

“Tenia ganes d’ambientar una novel·la en el meu país d’adopció i l’he feta divertida, entretinguda i, alhora, volia aportar algun tema que els importi als joves, l’assetjament escolar, per a presentar-lo i que no sigui tabú”, ha explicat l’autora. Per la seva banda, Glòria Gasch ha destacat que el premi gaudeix d’una bona salut i bona mostra d’això és que tots els llibres premiats s’han reeditat, a més, ha incidit en el fet que, “després de molt de temps, la novel·la que guanya és policíaca amb tons satírics”.

L’edició del premi d’enguany ha comptat amb la participació de 28 originals. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través del segell Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62. El lliurament del Premi s’ha fet coincidint amb la data de publicació del llibre.