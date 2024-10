Escaldes tanca el segon trimestre amb un superàvit de 8,2 milions d’euros

Consell de Comú, aquest dijous, a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, en el Consell de Comú d’aquesta tarda, l’execució pressupostària del segon trimestre d’enguany. En aquest sentit, la corporació ha tancat amb un superàvit de 8,2 milions d’euros que ve donat per uns ingressos de 23,4 milions d’euros i unes despeses de 15,2 milions d’euros. Referent al capítol d’ingressos, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que s’ha recaptat el que hi havia previst tenint en compte l’aturada de la construcció de manera temporal que es va aprovar a principis d’any.

En aquest sentit, ha destacat el bon funcionament dels impostos directes, així com el bon comportament dels ingressos provinents dels aparcaments malgrat que n’hi ha dos actualment en obres (el pàrquing del Falgueró i el de l’Església). Sobre aquesta darrera qüestió, el cònsol menor ha recordat que amb aquests dos nous equipaments es guanyaran 450 noves places, que aportaran també nous ingressos al Comú.

Dolsa també ha assenyalat el bon ritme de les inversions comunals, que s’han fet pensant en el futur de la parròquia i en la ciutadania. Així, Dolsa ha volgut ressaltar una vegada més les obres de l’aparcament del Falgueró i de la plaça de l’Església, que entraran en funcionament a inicis de 2025. Projectes que se sumen a la finalització de la primera fase dels pisos a preu assequible, la que correspon al Comú, al projecte Caldes i a la zona de vianants de la part alta de l’avinguda Carlemany. El cònsol menor també ha recordat que el Comú disposa de romanent de tresoreria, que en cas d’acabar l’any en dèficit es podria utilitzar sense necessitat de demanar cap préstec.

“Les xifres demostren, una vegada més, el bon estat de salut de les arques comunals que situen l’endeutament total en 1,4 milions d’euros”, assenyalen fonts de la majoria comunal. No obstant això, les previsions del Comú són tancar l’exercici amb un endeutament pràcticament nul, evidenciant així el seu “compromís amb la sostenibilitat econòmica i la voluntat de continuar invertint en projectes importants per a la parròquia sense comprometre les finances comunals”. En concret, a data 30 de juny la ràtio del límit d’endeutament se situa en el 4,48% del seu llindar màxim (200%).

La sessió de consell de Comú també ha servit per a aprovar una despesa plurianual per als treballs de reforma interiors de la Borda Gabriel i el condicionament del seu entorn que inclouen 200.000 euros per a aquest any i 423.583 euros de cara al 2025. La corporació va adquirir el 2022 el terreny i la construcció situats al carrer de l’Obac amb la voluntat de conservar la memòria de la parròquia i donar espai i vida a la zona. A mitjans d’aquest any, el Comú va adquirir també un terreny al Camí de la Plana, que permet ampliar la zona verda del voltant de la Borda Gabriel.

Inicialment es van fer treballs a l’estructura i exterior de la construcció, així com a la parcel·la, consistents en la neteja del jardí i l’apuntalament de les bigues de fusta per tal d’evitar la caiguda del teulat i del forjat. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que la intervenció permetrà donar vida a la borda, ampliar el jardí i millorar-ne l’accés. La mandatària també ha avançat que s’està pensant ubicar el departament de Cultura en una de les plantes de la borda, “vist que es tracta d’un espai que té història, que es compra per a preservar el patrimoni i també per a donar vida a la zona”.

Així mateix, durant la sessió d’aquest dijous s’ha aprovat modificar l’ordinació dels preus públics per a l’any 2024, en la qual s’hi ha afegit Cal Paleta o l’Escola de Música. Finalment, el consell de Comú també ha aprovat un crèdit extraordinari de 127.592 euros per als treballs de condicionament de la façana i del projecte d’acabats dels locals situats a l’avinguda del Fener, 28. Es tracta dels locals que el Comú va obtenir el 2021 gràcies a l’impost de la construcció i que necessiten una millora en els acabats exteriors, com ara la façana els vidres o les portes. La voluntat és que l’any vinent es facin també els interiors.