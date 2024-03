Escaldes organitza un taller amb el suport del Consell d’Europa per a promoure la participació dels joves

Ramon Tena i Belen Ibáñez durant la presentació (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany realitzarà, del 27 al 31 de maig, un taller sobre participació ciutadana amb la voluntat d’incentivar l’interès dels joves en la presa de decisions en l’àmbit local. La iniciativa sorgeix després de la participació del Departament de Joventut i Ciutadania al programa Youth for democrazy del Consell d’Europa, que va obrir una convocatòria per a optar al finançament de projectes orientats a la participació ciutadana.

La proposta del Comú d’Escaldes-Engordany va resultar guanyadora, fet que li ha donat accés a una subvenció de 6.000 euros i a rebre els coneixements d’un expert en la temàtica que serà l’encarregat de dirigir la formació. Aquest estarà acompanyat d’altres experts en participació ciutadana i d’un equip pedagògic del qual formaran part el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, i la cap de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany, Belen Ibáñez.

Durant la roda de premsa de presentació, el conseller de Joventut i Ciutadania ha volgut destacar que “el Comú d’Escaldes-Engordany vol fer de la participació ciutadana una prioritat i per això aquest mandat s’ha creat el departament de ciutadania”. Així mateix, ha afegit que “és important que els joves sàpiguen que hi ha altres mètodes de participació a part d’anar a votar i amb aquest taller volem dissenyar accions perquè vegin que hi ha maneres més informals de ser partícip”.

La formació anirà dirigida a tècnics de Joventut i Participació Ciutadana de tots els comuns i del Govern, com també d’altres entitats relacionades amb la matèria com pot ser el Fòrum de la Joventut.

Els objectius a assolir passen per intercanviar i fer recerca en bones pràctiques sobre participació local en l’entorn de la joventut, dissenyar accions que atreguin l’atenció i facin augmentar la participació dels joves en la presa de decisions en l’àmbit local, entendre com la participació activa dels ciutadans és un element important per al desenvolupament de societats respectuoses amb els Drets Humans, reflexionar sobre la rellevància de l’educació en Drets Humans com a mètode per a treballar amb els joves i altres actors en la promoció de la participació activa, així com reforçar la democràcia local, promoure la cohesió social i augmentar la participació de la ciutadania en la presa de decisions.

En aquest sentit, la cap de Joventut del Comú escaldenc ha remarcat la importància de “tenir una escolta activa” i ha destacat que el que es busca és “que els joves tinguin un sentiment de pertinença a la parròquia, que siguin els protagonistes en la seva comunitat”.

Tots aquests objectius s’aniran treballant en les diferents sessions que hi ha programades, que quedaran dividides en tres fases. La primera es desenvoluparà al maig i anirà a càrrec d’un formador acreditat pel departament de Joventut del Consell d’Europa. La segona fase tindrà lloc entre el juny i finals d’octubre i se centrarà a desenvolupar les accions dissenyades pels participants. Finalment, la tercera part del taller tindrà com a objectiu fer una valoració sobre els resultats de les accions treballades durant la formació. Una fase que es desenvoluparà durant el novembre.

El programa Youth for democracy del Consell d’Europa pretén fomentar la participació activa i l’apoderament dels joves en societats pacífiques i inclusives a Europa. Així, es programen diferents activitats, com ara, cursos de formació, conferències, seminaris, reunions consultives, campaments juvenils de construcció de pau, entre d’altres, a les que han optat països com Luxemburg, Itàlia, Albània o Grècia. La voluntat de totes les iniciatives impulsades pel programa Youth for democracy passen per evitar el desencant democràtic i l’exclusió social dels joves davant un context econòmic i social que crea dificultats diverses per als joves dins l’àmbit europeu.